ALERTA: INMIGRACIÓN PERDIÓ EN EL DEBATE PRESIDENCIAL 

Por: Mike Donovan

Nueva York – Ahora que el actual proceso de destitución está influyendo en el corazón de la temporada de elecciones, estamos presenciando una explosión en la cobertura mediática de la política. La mayoría de las personas se sienten más abrumadas que informadas. Después de todo, ¿quién puede mantenerse al tanto de la creciente lista de candidatos demócratas, el más reciente testigo “bomba” ante el Congreso y el viral tweet presidencial del día? Simplemente no tenemos suficiente tiempo para prestar atención a todo, pero también es imposible mantener la pasión sobre tantos temas durante un periodo tan largo. Es irónico, pero también resulta natural que demasiada cobertura mediática termine por provocar que nos desconectemos y de hecho comprendamos menos.

Un tema donde esto es particularmente evidente, es la inmigración. Todos sabemos que el tema de inmigración ha sido candente en el entorno político desde que el entonces candidato Trump lo volvió el foco y literalmente el grito de guerra de su campaña de 2016. ¿Quién podría olvidar cuando anunció por primera vez su candidatura hace más de cuatro años, al descender las escaleras eléctricas de Trump Tower, para declarar que México “estaba enviándonos sus violadores”? La complacencia desvergonzada de Trump movilizó a sus seguidores, pero también inspiró una respuesta apasionada de los defensores de los derechos de los inmigrantes y la solidaridad humana. En los últimos años, hemos experimentado un acalorado debate sobre nuestros valores nacionales y lo que representamos en tanto que estadounidenses: que si deberíamos construir muros… o construir puentes. En Nexus Services, la empresa defensora de los derechos de los inmigrantes, fuimos un paso más allá y presentamos varias demandas en contra de la Administración. También lanzamos un programa para proteger los derechos de las familias divididas en la frontera por las políticas absurdas e inhumanas de Trump que prácticamente convirtieron a niños pequeños en armas. Sé que otras organizaciones que piensan igual en todo el país también emprendieron esfuerzos asombrosos y desinteresados para ayudar a estas personas y me enorgullece haber estado lado a lado con mis compatriotas por honrar y conservar los valores estadounidenses de compasión.

Desgraciadamente, la indignación que originalmente propició esas fuertes reacciones en contra de las políticas de inmigración de Trump, en muchos sentidos, ha perdido ímpetu. Ello se debe a que nuestro actual presidente es un maestro de la distracción y la confusión. Cuando el ciclo de las noticias no está a su favor, sabe exactamente cómo enviar un tweet indignante para que los medios se lancen sobre la mas reciente historia de “¡noticias de última hora!” Sabe muy bien que el país está agotado por sus payasadas y que otro tweet escandaloso sólo logrará que la mayoría nos desconectemos. Por su parte, tras bambalinas, el presidente y los secuaces xenofóbicos que siempre parecen rodearlo, siguen implementando silenciosos sus crueles políticas. Por ejemplo, en parte debido a las tormentas diarias de tweets, la mayoría de los ciudadanos no saben que la Administración de Trump está apoyando alegaciones ante la Suprema Corte para deportar a los “Soñadores” – todos aquellos que llegaron a este país cuando eran niños pequeños, sin haberlo podido decidir por sí mismos, y quienes no conocen otro país que no sean los Estados Unidos.

Estas reacciones son perfectamente comprensibles en nuestro actual entorno. Sin embargo, ¡debemos mantenernos alerta! No todos pueden estar en la línea de fuego de la acción legal y la mayoría no tiene el tiempo para ofrecerse de voluntario con un grupo defensor. Sin embargo, usted puede intentar mantenerse informados. Busque los temas reales que están sucediendo detrás del despliegue partidista y la grandilocuencia del ciclo de noticias de 24 horas y defienda su postura a favor de un país compasivo. Sus amigos y familia tal vez no estén tan informados y al ofrecer argumentos veraces, quizá pueda ayudarles a ver este tema desde otra perspectiva.

Por ejemplo, en Nexus siempre hemos sabido que los inmigrantes contribuyen enormemente a la salud económica y a la prosperidad de nuestras ciudades. Por su parte, el presidente sigue promoviendo la narrativa falsa de que los inmigrantes están “invadiendo” el país al convertir nuestras ciudades en ciudades violentas e infestadas. Pero los hechos reales están de nuestra parte, como lo demostró recientemente en un reportaje el New York Times. “La investigación de la Universidad del Sur de California ha mostrado que los inmigrantes aumentan los valores del hogar en mercados tambaleantes y su llegada motiva a los residentes nacidos en los EEUU a imitarlos, lo que fomenta el crecimiento de la población donde se encontraba en descenso. Otros estudios han demostrado que algunos de los descensos más importantes en el crimen urbano se han dado en vecindarios donde han llegado nuevos inmigrantes. Esto seguramente se debe a que los residentes extranjeros tienen menores tasas de criminalidad que los residentes nativos y su crecimiento poblacional en vecindarios anteriormente llenos de propiedades vacías puede ayudar a sumar ojos que velen sobre la calle. Entre 2000 y 2010, en 76 de las 100 zonas metropolitanas más grandes del país, los hispanos contribuyeron más que cualquier otro grupo racial o étnico a los incrementos de población de las ciudades o redujeron las pérdidas poblacionales, según Diversity Explosion de William Frey.”

Nexus Services continuará haciendo su parte al defender a quienes no tienen voz y respetando la dignidad de todo ser humano. Invitamos a los políticos, reporteros, bloggers e incluso a usted a que apoyen esta lucha. Ofrezca a sus amigos, familiares y vecinos argumentos emotivos y basados en hecho en apoyo de una política de inmigración con sentido común que respete los derechos humanos. Es la única manera que tenemos de vencer a Trump en su propio juego.