Domino’s recauda fondos para los niños de St. Jude Children’s Research Hospital

Nueva York – Domino’s le está pidiendo a sus clientes que apoyen a St. Jude haciendo una donación durante su pedido o redondeando el costo total de su orden para así donar la diferencia. Los clientes también pueden ayudar a los niños de St. Jude al comprar el St. Jude Meal Deal – un paquete de que incluye dos pizzas medianas Hand Tossed con un ingrediente, una orden de 16 Parmesan Bread Bites, una orden de ocho Cinnamon Bread Twists, una botella de dos litros de Coca-Cola® y $1 de donativo para St. Jude – por $19.99.



“Todos en Domino’s esperamos otro año exitoso para crear conciencia y recaudar fondos para St. Jude Children’s Research Hospital”, dijo Ritch Allison, director ejecutivo de Domino’s. “Nosotros invitamos a los clientes a ayudarlos apoyar esta organización increíble que hace el trabajo importante en la batalla contra el cáncer juvenil”.

Domino’s y sus clientes recaudaron más $9.8 millones durante la campaña de 2018 y este año, Domino’s espera incrementar esta cifra con la ayuda de sus clientes en todo el país, incluyendo Nueva York y Nueva Jersey.La campaña St. Jude Thanks and Giving fue creada por Marlo, Terre y Tony Thomas, hijos del fundador de St. Jude, Danny Thomas. La campaña les pide a las personas que “den gracias por los niños sanos en su vida y ayuden a aquellos que no lo son” para poder apoyar a St. Jude a continuar con su misión de salvar vidas: Encontrando curas. Salvando niños (Finding cures. Saving children).La campaña continuará hasta el