EL HOTEL McKITTRICK ANUNCIA SU ESPECTACULAR FIESTA DE FIN DE AÑO: LA FERIA MUNDIAL DE McKITTRICK UNA NOCHE ÉPICA DEL GLAMOUR COSMOPOLITANO

Nochevieja: ¡La Feria Mundial de McKittrick será un espectáculo de una sola noche lleno de deslumbramiento artístico para la celebración del año! Cada piso de la legendaria casa de Sleep No More se transformará para evocar metrópolis mundiales y curiosidades exóticas de la Feria Mundial.

Nueva York – The McKittrick Hotel (530 West 27th Street, NYC) anuncia la víspera de Año Nuevo: la Feria Mundial de McKittrick, una noche de glamour cosmopolita que se hará cargo del hotel para que suene en 2020 el martes 31/12 .

Se debe experimentar esta brillante exhibición de actuaciones trascendentes en vivo, instalaciones escénicas etéreas, invitados sorpresa especiales y juerga de disfraces durante toda la noche. Una opulenta fiesta de baile completa con barra libre abundará de 10:15 p.m. a 4 a.m.

Los invitados deben venir vestidos de gala con sus elegantes galas de Año Nuevo, en elegantes tonos de azul medianoche, dorado, plateado y negro. O con un toque temático inspirado en maravillas cósmicas y exploradores del mundo.

Para mejorar la experiencia, hay paquetes disponibles para asistir a Sleep No More o una suntuosa cena en The Club Car antes de la fiesta. Los invitados pueden asistir a los tres para la mejor celebración de Año Nuevo, así como actualizar cualquier boleto a la Lista de Maximilian, o una reserva de mesa de champán ultra premium, para una entrada y acceso acelerados al exclusivo Max’s Boudoir por la noche.

El hotel McKittrick está abierto los siete días de la semana. Ubicado en West Chelsea, cerca de High Line, Hudson Yards, Hell’s Kitchen y Meatpacking District, el lugar ofrece una gran cantidad de opciones de entretenimiento para turistas y lugareños por igual. Desde el galardonado espectáculo inmersivo Sleep No More, el bar clandestino de jazz nocturno Manderley Bar y el escondite en la azotea durante todo el año Gallow Green, hasta The Club Car, hogar de Bartschland Follies y Speakeasy Magick, hay muchas razones para visitar.

Todos los invitados deben tener al menos 21 años para ingresar. Para horarios, boletos e información adicional, visite www.mckittrickhotel.com.



BOLETOS (sujetos a cambios)

Martes 31 de diciembre de 2019

● 6:00 y 6:15 PM: Cena, No dormir más + Fiesta (desde $ 450)

● 7:00 PM: Sleep No More + Party (desde $ 350)

● 8:30 y 8:45 PM: cena + fiesta (desde $ 400)

● 10:15 PM: solo fiesta (desde $ 225)

● 12:30 AM: entrada tarde en la noche (desde $ 150)

Los boletos están disponibles a través de www.sleepnomorenyc.com o llamando al 866-811-4111.