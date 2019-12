Gánate el DVD y BLU-RAY de RAMBO LAST BLOOD

Rambo lo Dará Todo por Última Vez en Digital el 3 de Diciembre y en 4K Ultra HD™ Combo Pack, Blu-ray™ Combo Pack, & DVD el 17 de Diciembre de la mano Lionsgate® 4K Ultra HD Incluye Dolby VisionTM y Dobly Atmos®

Nueva York – Uno de los personajes más icónicos de Sylvester Stallone se batirá a golpes por última vez cuando Rambo: Last Blood desembarque en Digital el 3 de diciembre y en 4K Ultra HD Combo Pack (más Blu-ray y Digital), Blu-ray Combo Pack (más DVD y Digital), DVD y Bajo Demanda el 17 de diciembre de la mano de Lionsgate. Coescrita por el guionista nominado al Óscar®, Sylvester Stallone (1976, Mejor Redacción, Rocky), y por Matt Cirulnick, con una historia de Dan Gordon y Sylvester Stallone ––y dirigida por Adrian Grünberg––, la muy anticipada entrega final de la legendaria saga Rambo sigue los pasos del personaje principal en su sed de venganza y pondrá a prueba las incomparables habilidades en combate de este por última vez. Rambo: Last Blood está protagonizada por el nominado al Óscar®, Sylvester Stallone (2015, Mejor Actor Secundario, Creed); Paz Vega (de Sex and Lucia, Spanglish, The Spirit, Kill the Messenger); Sergio Peris-Mencheta (de Resident Evil: Afterlife, Life Itself, serie televisiva “Tierra de Lobos”); la nominada al Óscar®, Adrianna Barraza (2006, Mejor Actriz Secundaria, Babel); Yvette Monreal (de Lowriders, serie televisiva “Faking It”); Joaquín Cosio (de Quantum of Solace, El Narco, Spider-Man: Into the Spider-Verse); y Óscar Jaenada (de The Losers, Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, The Shallows). En palabras de Fred Topel de Showbiz Cheat Sheet, Rambo: Last Blood “es un final salvajemente despiadado”.

Casi cuatro décadas después de batirse a golpes, Sylvester Stallone regresa encarnando a uno de los más grandes héroes de acción de todos los tiempos: John Rambo. Rambo deberá ahora enfrentarse a su pasado y desenterrar sus implacables armas de combate y obtener la ansiada venganza en una última misión. Con este viaje mortal de venganza, Rambo: Last Blood marca el último capítulo de la legendaria saga.

Llévate a casa Rambo: Last Blood y sumérgete en esta última y emocionante entrega de Rambo con un diario de producción con episodios múltiples que ofrecerá una mirada exhaustiva de todos los aspectos de la producción, así como un reportaje sobre la banda sonora de la película del compositor Brian Tyler (de Avengers: Age of Ultron, Upcoming Charlie’s Angels).

Cuadruplica la resolución Full HD con el 4K Ultra HD Combo Pack, que incluye Dolby Vision® HDR y que hará que el entretenimiento cobre vida con imágenes ultravívidas. Comparado con la imagen estándar, Dolby Vision genera colores espectaculares nunca antes vistos en pantalla, con destellos 40 veces más brillantes y tonos negros 10 veces más oscuros. Además, el 4K Ultra HD Combo Pack incluye audio Dolby Atmos®, que traslada a los televidentes de un momento ordinario a una experiencia extraordinaria al hacer que el sonido fluya alrededor de ellos. Los espectadores sentirán que forman parte de la acción cuando los sonidos de la gente, los lugares, las cosas y la música cobren vida con un realismo que te dejará sin respiración y que se moverá por el espacio.

Los 4K Ultra HD Combo Pack, Blu-ray Combo Pack y DVD de Rambo: Last Blood estarán disponibles por el precio sugerido de venta de $42.99, $39.99 y $29.95, respectivamente.

CONCURSO

Para ganar uno de los combo pack debes enviar tus datos personales al correo electrónico comunidad@elespecial.com Los ganadores serán anunciados por este medio.