Paola Jara mató al amor para ser más fuerte

Destacada como la mejor intérprete de música popular en Colombia y aplaudida como actriz y empresaria, la cantautora paisa, está en su mejor momento profesional e inspirada siempre en las penas de amor, Paola ha logrado el empoderamiento de las mujeres a través de sus letras.

Por: Gustavo Reyes

Más de 300 conciertos durante el 2019, hablan del gran éxito que acompaña a Paola Jara, la cantante y actriz colombiana reconocida como la mejor intérprete de música popular.

Paola nació el 16 de mayo de 1983 en Apartadó (Antioquia), desde el primer año de primaria, inicio en el canto participando en el Festival Intercolegiados de la canción sin acompañamiento alguno en donde interpretó la canción “Mi botecito”.

Creció compartiendo sus estudios con clases de guitarra y alternando con su padre en fiestas familiares. Participaba en todos los concursos que organizaban en la región, siendo ganadora de ellos.

A los 14 años, Grabó su primera producción musical, bajo el sello Codiscos. El género escogido fue ranchero ya que había pocos exponentes femeninos con esas características. Desde este momento comenzó su carrera artística a nivel profesional. Se graduó en el año 2.000, para entonces ya tenía 16 años y eligió estudiar música en la universidad. Fueron 7 semestres pues su inclinación era más hacia la música popular; así que intento explorar otras posibilidades para tener otras opciones a parte de la música, pero que a su vez complementaban su formación artística.

A los 24 años de edad, exploró la música a nivel laboral cantando en sitios y eventos tanto públicos como privados acompañada de mariachis o de pistas; afortunadamente contó con muy buena aceptación por parte del público tanto en Medellín como en otras ciudades del País.

Ahora Paola logra su internacionalización con su nuevo sencillo “Murió el Amor”. Hablamos con ella acerca de esta canción de despecho que ya ha logrado pegarse en las emisoras de los Estadios Unidos.

¿De dónde nació la inspiración de este sencillo?

– “Murió el Amor” es una canción que demuestra que somos las mujeres las que pisan fuerte al momento de tener que poner un punto final a una historia que ya no tiene camino. La letra está Inspirada en esas historias de despecho donde las mujeres demuestran su carácter fuerte y su capacidad de terminar con el dolor, la compuso Ronald Valbuena y la produjo Iván Calderón.

Hablemos del video.

– El video de este sencillo se rodó en el paradisiaco Guatapé Antioquia, bajo la dirección y producción de Alex Gómez de la Central de Ideas. La historia es digna del dolor que causa el poner punto final a una relación pero llevada de la mejor manera, de la forma en la que sólo lo hacen las mujeres valientes, que sacan su mejor versión tras una pena.

¿Se puede decir que esta historia de desamor te pasó a ti?

– Me identifico plenamente con esta canción, así somos cuando sabemos que el amor ya debe acabar, cuando tomamos esa decisión que aunque ha costado mucho, sabemos que es lo mejor, pintamos la raya en el suelo y le decimos al señor que de allí no vuelve a pasar y levantamos la cara para seguir adelante. Y como cantante me gozo de un tema que emociona hasta la última de las fibras, que pone sensible hasta al más fuerte de los corazones.

¿Con quiénes has compartido escenario?

– Con mucho colegas y amigos entre los cuales destacan Pipe Bueno, Jhonny Rivera, Giovanny Ayala, Darío Gómez, Marbell, Jorge Celedón, El Charito Negro, Luis Alberto Posada, Helenita Vargas, Alicia Juárez, Daniel Calderón y los Gigantes del Vallenato, Hever Vargas, Silvestre Dangong, Los Inquietos, Los Cantores de Chipuco, El Combo de las Estrellas, Fausto, El Grupo Caneo, El grupo Galé, Las Hermanitas Calle, El Binomio de Oro de América, entre otros.

¿También tuviste la oportunidad de cantar con Juan Gabriel, correcto?

– Así es, en años anteriores logré uno de mis sueños que fue ser telonera del concierto de Vicente Fernández y su hijo Alejandro, a los pocos meses abrí el concierto de Juan Gabriel; ambos eventos en la ciudad de Medellín.