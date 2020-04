Pierfrancesco Favino, el icono italiano asume su mayor reto profesional con “The Traitor”

Pierfrancesco Favino, nacido en Roma, Italia, se graduó en la Academia Nacional de Arte Dramático Silvio d’Amico antes de perfeccionar su carrera en el Teatro de Roma bajo la dirección de Luca Ronconi. Comenzó con su carrera en el teatro (dirigido por artistas reconocidos como Ronconi y Gigi Proietti) y su debut en el cine fue en el año 1995 en un drama de boxeo, Pugili, dirigido por Lino Capolicchio.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: EFE/Instagram

En la última década, Favino ha demostrado su versatilidad para el drama y la comedia en películas dirigidas por los realizadores italianos más populares incluyendo a Luigi Magni (La Carbonara), Marco Bellocchio (Il Principe di Homburg, nominado a la Palma de Oro del Festival de Cine de Cannes), Gabriele Muccino (L’Ultimo bacio, ganadora del premio del público de 2002 en el Festival de Cine de Sundance; nominado al premio David di Donatello a mejor película); Giuseppe Tornatore (La Sconosciuta); Francesco Apolloni (La Verità, vi prego, sull’amore); Gianni Amelio (Le Chiavi di casa, Premio Pasinetti en el Festival de Cine de Venecia de 2004); Michele Placido (Romanzo Criminale); Ferzan Ozpetek (Saturno Contro); y Maria Sole Tognazzi (L’uomo che ama).

Las películas estadounidenses de Favino incluyen el súper éxito Noche en el Museo (Night at the Museum), en la que interpretó a Cristóbal Colón; Las crónicas de Narnia. El príncipe Caspian (The Chronicles of Narnia – Prince Caspian) como el Lord Glozelle; y en el drama de la 2ª Guerra Mundial de Spike Lee, Miracle at St. Anna.

Acabas de lanzar “The Traitor”, ¿cómo fue interpretar a un hombre como Tommaso Buscetta?

– Fue un gran trabajo verlo como humano. Esta es una película que te muestra el detrás de la mafia. Tommaso Buscetta fue un hombre que sufrió mucho y su familia se vieron envueltos en el dolor que deja el dinero sucio.

¿Qué fue lo que te hizo decir sí a este papel?

– Debo confesar que yo quería hacer este papel, entonces lo primero que hice fue llamar a Marco Bellocchio, el director, y decirle que yo quería interpretar a Tommaso Buscetta. Es una gran historia que muestra la otra cara de la moneda.

¿Qué sentiste al conocer de fondo la historia de Tommaso Buscetta, te entrevistaste con sus familiares?

– No, la verdad no hablé con nadie de su familia. Vi muchas cintas donde aparecía ante la ley y de ahí tomé ciertos elementos como el movimiento de sus manos, por ejemplo. También vi un documental de Netflix que se aproxima más a una visión objetiva de la vida de este hombre.

Como italiano, ¿qué se siente hablar de mafia?

– Creo que esa es la razón más importante para mí al tomar este rol. Aunque la mafia y los narcos han sido glamurizados en el cine y la tv no son vidas maravillosas e importantes. La mafia nos ha hecho mucho daño como sociedad y quiero que cuando un niño vea la película sienta que eso es malo y que no tiene nada de divertido ser mafioso.