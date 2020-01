Ryaquel, “Mina Bonita” de Brasil para el mundo

Nacida en Brasil, Ryaquel Rockie es cantante, compositora y productora. Con la mayor pasión por la música y las artes, ha utilizado ese impulso para crear su propio camino en la industria. Desde asumir el papel de creador donde produce, compone y graba su propia música, hasta el manejo de su negocio y la mente maestra de su marca.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Cortesía

Si bien se mudó a los EE. UU. Cuando era adolescente, siempre mantuvo sus raíces en el fondo, por lo que era una intérprete habitual de Bossa Nova y jazz brasileño en salones y eventos de toda la comunidad. Criada por un padrastro puertorriqueño, Ryaquel se introdujo en una variedad de géneros musicales; desde salsa hasta baladas latinas, pop americano e incluso reggaetón, lo que le permite crear un sonido contemporáneo tropical-urbano que no sólo complementa el movimiento de las caderas sino que también transmite un mensaje positivo a sus fanáticos.

Mientras perseguía su sueño de convertirse en intérprete, cantante y compositora, Ryaquel rápidamente se dio cuenta de los muchos techos de vidrio que las mujeres encuentran en su camino hacia el estrellato, por lo que decidió asumirlo y manejar todos los aspectos de su carrera musical que condujo a su cuarto sencillo en español “Mina Bonita”.

¿Cuál es tu mensaje para la comunidad latina y los jóvenes en general?

– Espero mediante la música y el arte motivar a otros jóvenes para que se empoderen y simplemente den el salto del liderazgo empresarial. También busco influenciar a los niños y artistas emergentes para que se aparten de las normas sociales y sean ellos mismos en cada paso del camino.

¿También eres modelo y embajadora, correcto?

– Sí, soy modelo y embajadora de la marca para shopfabbtq. He participado en desfiles de moda y Miss Mundo Latina y Miss Latina International en representación de Brasil.

¿Cómo definirías tu estilo y tu sonido?

– Se me hace difícil de comprender en una definición: es urbana, latina, R&B y soul… No me gusta encasillarme en un sólo sonido o género crecí escuchando todo tipo de música y mis influencias soy muy variadas.

Hoy nos presentas “Mina Bonita”

– Así es, “Mina Bonita” es mi cuarto sencillo en español. La pueden encontrar en todas las plataformas musicales.