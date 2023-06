Aleks Syntek se transforma en “INMORTAL”

Nueva York – Aleks Syntek ha sido una figura emblemática en la industria musical mexicana, conocido por su innovación, versatilidad y su pasión por la música. Durante sus más de treinta años de carrera, ha cautivado al público con su talento excepcional, sus letras profundas y su estilo único. Su contribución al panorama musical no solo en México, sino también en el extranjero, ha dejado una huella indeleble en la industria y ha sido un verdadero orgullo para los latinos en general.



Su nueva gira “3D Ecadas Tour” es una experiencia musical única, en la que el público podrá disfrutar de sus éxitos más emblemáticos y descubrir nuevas canciones que representan cada etapa de su brillante carrera. Los fanáticos en Estados Unidos podrán vivir esta experiencia incomparable a partir de julio, cuando Aleks Syntek lleve su talento y su pasión por la música a diferentes ciudades de Estados Unidos. Aleks se encuentra en estos momentos promocionando su más reciente sencillo “Inmortal” junto al cantautor “Rockmántico” Fehr Rivas, quién será su telonero durante todo el 3D Ecadas Tour”. Ambos artistas se hicieron amigos durante un concierto de Aleks y por primera vez podremos verlos derrochando energía, romanticismo y buena vibra durante todo el verano en Estados Unidos.

Vale decir que hace pocos días Aleks Syntek fue reconocido como “Un digno representante de los mexicanos en el extranjero y una inspiración para los latinos en la Unión Americana” por el Consulado de México en Los Ángeles mientras disfruta del éxito su esperada gira “3D ECADAS tour USA”.



No te pierdas este momento épico e “Inmortal” que seguramente será recordado por siempre.



Cumples tres décadas en la música… ¿Cómo te sientes?

-Así es, estoy muy contento porque estoy celebrando 30 años de carrera que cumplí durante la pandemia, pero como bien sabes, esta detuvo al mundo entero. Este es el momento de celebrarlo y lo haremos con esta gira con la que ya llegamos a Estados Unidos a donde no vengo hace rato.

¿De dónde nace la inspiración para Inmortal?

-Inmortal nace de la necesidad de compartir un mensaje propositivo que enaltece valores como la esperanza y la confianza, una inyección de buena vibra para tiempos complicados de la humanidad.

¿Cómo conociste a Fher Rivas, el “Rockmántico”?

– Siempre estoy muy abierto a apoyar a artistas emergentes y sobre todo a los valientes que no siguen la corriente y que son creativos. Una noche al bajarme del escenario un chico con una energía muy luminosa se acercó para una foto y me dijo: “Tú me inspiraste a hacer música y a ser compositor”. De vuelta al camerino escuché su disco y me encantó. Le escribí y le dije que colaboráramos. Así nació “Inmortal”.

¿Qué podemos esperar de esta gira?

-Vamos a hacer un repaso de estas 3 décadas desde “Sexo, ¡Pudor Lágrimas” !, pasando por “Tú Necesitas” y llegando a las colaboraciones como “Duele el Amor” con Ana Torroja o “El Ataque de la Chica Cocodrilo” que hice con David Summers de “Hombres G”.

¿Hace cuánto no sales de tour?

-La última vez que estuve por Nueva York fue con el “90’s Pop Tour” en el 2018, pero con mi banda completa no voy hace 10 años.

En un mundo que gira en torno al reguetón, ¿cómo logras seguir fiel a tu esencia y tan romántico?

-Nunca he seguido las tendencias o la moda. Siempre he hecho mi propia propuesta. Cuando saqué “Tú necesitas” sonaba la “Lambada” o el “Carrapicho”. A mí no me han puesto dentro de movimientos musicales. No estoy en la historia del rock mexicano o del pop mexicano y la verdad me gusta ser el lado B y darle algo diferente al público. Si están comiendo pizza yo les doy sushi.

¿Cuándo nos vemos?