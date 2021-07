Alexander Almonte seduce con su nuevo sencillo “Mamacita rica”

El cantante dominicano Alexander Almonte, se encuentra promocionando su más reciente tema titulado "Mamacita rica", con el cual continúa su exitosa trayectoria musical en la ciudad de New York.

Nueva York – “Estoy muy agradecido de la acogida que ha tenido”Mamacita rica” entre mis fieles seguidores y los medios de comunicación”, externo Almonte quien es nativo de la ciudad de Santiago.

De igual manera, con esta propuesta musical que es de su autoría y con arreglos de Plug Studios NYC, Alexander también demuestra su capacidad histriónica en el audiovisual que le acompaña.

“Realizamos un video con la compañía LMK Media, el cual cuenta con matices de seducción, donde trato de convencer a la chica de que salga conmigo. La experiencia resultó muy divertida y enriquecedora”, comentó el artista.

En ese mismo tenor, Alexander, quien lleva 5 años en la música y pronto cumplirá un año como solista, busca que el público se identifique con sus canciones.

“Seguiremos trabajando cada vez con más ganas, para ofrecer un trabajo de calidad a mi público. Esa siempre ha sido mi intención desde que inicié la carrera en solitario”, afirmó.

¿Dónde naces y cómo llega la música a tu vida?

Naci en la ciudad. Santiago De los Caballeros ( Republica Dominicana) , desde niño siempre me gusto cantar

participaba en todas las actividades de la escuela, luego pertenecí al coro de canto de la escuela, también cantaba en la iglesia,

¿Desde qué edad empiezas a cantar y decides ser artista?

– Desde que tengo uso de razón estoy cantando, hace cinco años decidí tomar clases de canto en una escuela de música, allí se formó una agrupación llamada CLAMFOUR, de la cual yo fui parte y dure 3 años en dicha agrupación y en ese momento comenzó a materializarse todo y decidí dar el gran paso de hacerlo de manera profesional.

¿Cómo describirías tu sonido?

– Mi sonido lo describo como tropical urbano, una mezcla de sabor caribeño y cultural, con influencias urbanas.

En este momento nos presentas “Mamacita Rica”, háblanos de este sencillo.

Mamacita Rica, es una canción que escribí cuando me encontraba trabajando, me llego la idea a la cabeza he inmediatamente me puse a ponerle las letras a la melodía que ya tenía en mente, la canción trata de un joven que alucina con la idea de tener una relación amorosa con cierta chica que a veces es cariñosa pero otras veces odiosa, que engaña con su cara angelical pero que realmente le gusta la disco, el party la calle.

¿Será parte de un disco o un EP?

– Será parte de un EP en el cual estoy trabajando actualmente.

¿Con quién te gustaría colaborar en un futuro?

– Luis Fonsi, Arcangel, Farruco, El Nene Amenazzy, El Alfa, Romeo, Price Royce, Daddy Yankee, Ozuna, Enriquez Iglesias , Reik, Maluma