Amigo by Nai evoluciona a un restaurante de servicio completo

Ubicado en East Village, Amigo by Nai se lanzó en octubre pasado como una taquería que solo ofrecía mesas de pie y servicio de mostrador que ha evolucionado hasta convertirse en un restaurante de servicio completo. Amigo by Nai es la segunda empresa del chef ejecutivo y propietario Rubén Rodríguez y Nai Restaurant Group, siendo el primero el restaurante Nai, el restaurante informal de tapas finas a solo unas cuadras de distancia.

Nueva York – Influenciado por su experiencia en la creación de platos en el restaurante Nai, el chef Rodríguez ha diseñado menús únicos de brunch y todo el día para acompañar sus tacos, combinando aperitivos elevados con comida callejera a un precio razonable. Los aperitivos incluyen Esquite de Maiz Gratinado, maíz dulce de cascarilla, panela, queso fresco, queso manchego, cilantro y chile serrano; Mejillones, aguachile de mejillones, mezcal, cebolla, maiz y cilantro; y tártaro, tortilla de nixtamal de chuletón de primera calidad añejada por 45 días, pedro ximénez, jerez, cilantro y limón. Su objetivo con la taquería es proporcionar a los neoyorquinos tacos auténticos que coincidan con la calidad de los que se encuentran en el sur de California y México.



Amigo by Nai ofrece siete variedades de tacos y cinco de las creaciones son del Chef Rodríguez: el Costilla, costilla de lomo confitada con mojo verde y rábano; Rabo, rabo de toro, mojo rojo y chiles shishito con un acompañamiento opcional de consomé; Gambas, camarones, salsa de ajo, alioli y col lombarda; un taco vegetariano, el Coliflor, coliflor asada con shawarma con chimichurri de lima y aguacate y almendras marcona, y bacalao, bacalao tempura, mayonesa de chipotle, albahaca tailandesa y col lombarda.



Un elemento básico del menú incluye las famosas carnitas de El Momo de Juan “Billy” Acosta con una opción de Maciza, carne de cerdo con hueso; Cueritos, piel de cerdo y Mixto, una mezcla de ambas carnes. Un taco de colaboración especial de Acosta y Rodríguez se destaca con la firma Amigo, panceta de cerdo, citrus gastrique y salsa roja brava.



El nuevo menú de brunch de Amigo se sirve los sábados y domingos de 12:30 a 3:30 con platos destacados como huevos de taco de huevo, kimchi, salasa brava, queso manchego y rúcula; Churrascho, churrasco, huevos, salsa verde y cojita; y Tostago de Aguacate, masa madre, salmón gravlax, aguacate, pico de gallo y huevos. Las selecciones de tacos de Amigo también están disponibles como entrada.



Rodríguez se ha propuesto expandir Nai Restaurant Group y actualmente está trabajando en varios conceptos más, que se lanzarán a fines del verano y principios del otoño. Una vez que Rodríguez se decide por un concepto de restaurante, vuela al epicentro de la cocina para sumergirse en la cocina y la cultura que la rodea. La historia detrás de Amigo by Nai no es diferente: para realizar una investigación para Amigo by Nai, voló a Los Ángeles para experimentar la cocina callejera de tacos que deseaba emular.

Trabajando con el Chef Rodiguez para asegurar una experiencia gastronómica inolvidable está su equipo, a quien ahora considera familia es el Chef de Cocina Rolando Flores, su mano derecha durante los últimos 16 años que ayudó a inspirar el concepto Amigo by Nai y el Director de Operaciones Raúl Oleaga, quien ha estado con Ruben desde la apertura de Nai y anteriormente se desempeñó como Director de Operaciones en ViCool por el chef con estrella Michelin Sergi Arola en Madrid. Nuevo en el equipo es el director de cocina Rafael De la Rosa, quien ayuda a Rodríguez a ejecutar su visión culinaria en los restaurantes de Nai Group.



No debe perderse el programa de bebidas creado por el director de bebidas Niko Hagerty que tiene 10 creaciones de cócteles únicos que incluyen: What Happened to 8th Street, whisky escocés Dewars White Label con infusión de wasabi, sal marina, algas de sésamo, chartreuse verde, matcha, coco y chocolate azteca. ; y Rosemary’s Baby: Empress Gin 1908, verde chartreuse, tónico, lima. Jengibre, infusión de romero en copa de romero ahumado.

DISEÑO: Al entrar al restaurante, los huéspedes serán recibidos con un gran cartel de Amigo de color rosa neón brillante. El interior está bañado en verde bosque con una hermosa barra de terrazo importado italiano anclado en el lado derecho. Un arco de madera con pizarra ofrece a los huéspedes una vista de la taquería de la cocina abierta y el comedor de la trastienda.

UBICACIÓN: 29 2nd Avenue New York, NY 10003

SITIO WEB: www.amigonyc.com

TELÉFONO: 212-933-4487

INSTAGRAM: @amigonyc

HORAS:

De domingo a miércoles de 11:30 a. M. A 10:00 p. M.

De jueves a sábado de 11:30 a. M. A 11:00 p. M.

NÚMERO DE PLAZAS:

Habitación trasera: 35 asientos

Bar sentado: 12 asientos

Exterior: 24 mesas