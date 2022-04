Apple App Store celebra a las mujeres hispanas en la industria tech

El mundo de la tecnología está creciendo con rapidez y afortunadamente la cantidad de mujeres latinas que le dan forma a su futuro también se está ampliando. Mientras seguimos celebrando las poderosas contribuciones que las mujeres en este sector han realizado, presentamos a continuación a algunas de las latinas que están rompiendo barreras y creando un panorama tecnológico más inclusivo:

Lincy Ayala y Xiomara Figueroa – BookSloth

Estas dos creadoras puertorriqueñas nunca imaginaron que estarían en el mundo de las aplicaciones hasta que la naturaleza intervino. Cuando el huracán María golpeó su hogar en 2017, la isla de Puerto Rico se quedó sin electricidad y ambas empezaron a leer incluso más para pasar el tiempo. En ese momento a Lincy y Xiomara se les prendió el foco y se inspiraron para crear una app de intercambio comunitario que les permitiera a los lectores de su comunidad y otros lugares compartir reseñas de los libros que habían leído y conectarse con otros lectores de todo el mundo. Mejoraron aún más sus habilidades luego de asistir al Entrepreneur Camp de Apple, un taller inmersivo de tecnología diseñado para fortalecer el lugar de las mujeres y los grupos sub-representados en el ámbito de la tecnología. Además, hace poco se convirtieron en las primeras mujeres en la historia de Puerto Rico que vendieron una compañía emergente, cuando BookSloth se vendió a BookClub a fines de 2021.



Andrea Campos – Yana, tu acompañante emocional

Andrea es una joven emprendedora mexicana que padeció depresión y decidió no solo levantarse y luchar contra la enfermedad ella misma, sino también potenciar a otras personas para que hicieran lo mismo. Así fue que creó Yana, una aplicación que usa un acompañante virtual con el que los usuarios pueden hablar para cambiar su actitud con respecto a la depresión, la autoestima e incluso la productividad. La app usa a psiquiatras y psicólogos en el desarrollo de su contenido para atender mejor a sus usuarios, y se ha vuelto sumamente popular. Luego de ser seleccionada por Apple como la App del Día en junio de 2021, pasó de tener 80.000 usuarios a un millón en menos de dos semanas.

Christen Nino De Guzman – Clara

Gracias a su trabajo en la popular plataforma de redes sociales TikTok, Christen se sorprendió al descubrir cómo a algunos creadores de contenido e influencers les pagaban mucho menos que a otros. Decidió dejar su empleo en la popular plataforma TikTok para crear Clara, una app que potencia a los creadores e influencers de redes sociales mediante reseñas y calificaciones transparentes para ver y compartir cuánto dinero pagan determinadas empresas por contenido de marca. Su visión es poder darles a los creadores mayor ventaja en las negociaciones y permitirles alcanzar un campo de juego más parejo en el mundo de las redes sociales.



Corina Hierro – La Chamba App

Corina se ganaba la vida con éxito en el mundo de los medios como periodista para Univision y Telemundo en su ciudad natal de Denver cuando detectó un problema que podía ayudar a resolver con una aplicación. Muchos latinos en la fuerza laboral, en particular en empleos como obreros de construcción o puestos similares, no tenían un lugar donde encontrar trabajo más allá de las recomendaciones de boca en boca. Entonces creó La Chamba App, una plataforma bilingüe que conecta a las empresas con los latinos para ayudar a resolver el problema de la escasez de fuerza laboral que no ha sido aún considerada. Desde entonces, la app creció para incluir todo tipo de empleos en distintos ámbitos y ahora cuenta con más de 129.000 usuarios registrados.



Lizzie Brown – Yoga Wake Up

Lizzie Brown, quien también participó en el primer Entrepreneur Camp para fundadores latinos de Apple, es emprendedora, publicista y desarrolladora de aplicaciones. Luego de fundar varias agencias de RRPP dentro del ámbito de la moda y los estilos de vida, Lizzie y su marido se aventuraron hacia el mundo del bienestar con su agencia basada en el bienestar KAMALA Collective en 2013, donde se creó Yoga Wake Up. Esta app está diseñada para principiantes y aquellas personas con problemas de salud crónicos que buscan un modo fácil y accesible de practicar yoga como parte de su rutina gracias a más de 365 sesiones que se pueden realizar desde la cama y una interacción amigable con profesores y la comunidad. La app les permite a los usuarios aprender nuevas rutinas de yoga directamente desde su cama, preparando tanto el cuerpo como la mente para empezar el día.