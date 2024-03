Bianca Del Rio, “Muerta Por Dentro”, pero un éxito rotundo

Nueva York – Un éxito rotundo, eso fue la escala de la gira norteamericana de comedia stand-up de Bianca Del Rio, “Dead Inside”, en el Kings Theatre de Brooklyn el pasado jueves 29 de febrero.

Como la sexta gira a gran escala de la comediante famosa por Rupaul’s Drag Race, “Dead Inside” cubrió la política, la cultura pop, la corrección política, los eventos actuales, la cultura de la cancelación y la vida cotidiana a través de los ojos de alguien que está “muerto por dentro”, encontrando humor en todo.

“El mundo está en llamas, pero no me preocupa. Estoy MUERTA POR DENTRO y encuentro humor en TODO”, compartió Bianca. “Si no se ofenden fácilmente y están listos para una noche de humor irreverente, entren, perdedores”. ¡Vamos a dar un paseo!”

Los fanáticos vibraron con su autoproclamado “payaso con vestido” en el escenario del el Kings Theatre con el mismo ingenio veloz y la misma lengua afilada que les encanta. Bianca es una profesional entreteniendo a las masas y el público puede esperar una gran interacción entre el ícono de la comedia y su público. Después de todo, cuando la “Joan Rivers del Mundo Drag” tiene un micrófono en sus manos, nadie está a salvo.

“Dead Inside” sigue el éxito masivo de las dos giras de comedia más recientes de Bianca, “Unsanitized”, durante la cual actuó ante audiencias agotadas en 99 ciudades en 27 países, e “It’s Jester Joke”, haciendo historia como la primera drag queen en encabezar el Wembley Arena y el Carnegie Hall, con entradas agotadas en ambos lugares.

Bianca Del Rio, apodada “La Joan Rivers del mundo drag” por el New York Times, es una drag queen descomunal con hoyuelos en las mejillas y una cómica escandalosa que no teme escandalizar ni ofender. Feroz, divertida y fabulosa, ha consolidado su lugar en el Salón de la Fama de la cultura pop desde que apareció en RuPaul’s Drag Race, ganadora del premio Emmy. Gracias a su franqueza sarcástica, su sincronización impecable y su humor políticamente incorrecto, Bianca ganó la sexta temporada del programa como una de las favoritas de los fanáticos. Desde entonces, ha sido nombrada una de las “Drag Queens más poderosas” de la revista New York Magazine, donde la describieron como “la reina de todas las reinas de Drag Race” debido a su dinámica carrera de comedia, presentadora y exitosas giras globales.

Entre los logros cinematográficos más notables de Bianca se encuentran sus papeles protagónicos en los largometrajes Hurricane Bianca (2016), Hurricane Bianca 2: From Russia with Hate (2018), el especial de comedia original de Vimeo Rolodex of Hate y los especiales de televisión originales de Logo Not Today Bianca. . Bianca también tuvo un papel recurrente como juez en Drag Me to Dinner de Hulu, donde equipos de drag queens famosas compitieron para ver quién podía organizar la cena más fabulosa. Bianca también fue presentadora de The Pit Stop, el programa recapitulativo en línea de RuPaul’s Drag Race, donde ella y un invitado discutieron los últimos episodios del programa después de cada emisión.

Del Rio completó recientemente su quinta gira mundial de comedia, Unsanitized, presentándose ante audiencias agotadas en 27 países. Esto venía de hacer historia en 2019 en su gira It’s Jester Joke al ser la primera drag queen en encabezar el Carnegie Hall y el Wembley Arena, agotando las entradas en ambos lugares. También ha llevado su característico ingenio y agudos comentarios a la página de su libro Blame It On Bianca Del Rio: The Expert on Nothing with an Opinion on Everything (Harper Collins 2018). Del Rio también hizo su debut en el West End en el exitoso musical Everybody’s Talking About Jamie, donde interpretó el papel de Hugo/Loco Chanelle.