El BMW X7 M60i 2023 redefine el significado de lujo y desempeño en SUV de gran tamaño, con motores que oscilan entre un turbo-seis de 375 hp y un V8 biturbo de 523 hp. Todo por un precio inicial aún por confirmar.

El diseño del BMW X7 M60i 2023 es una declaración en sí mismo. Combina una atmósfera interior serena con materiales de alta calidad y la última tecnología, como su impresionante panel de vidrio curvado en el tablero. El nuevo rediseño de medio ciclo introduce un frente más expresivo y un tablero con una enorme pantalla digital, además del sistema de infoentretenimiento más reciente de BMW.

Siendo una de las SUV más grandes de BMW, el X7 no escatima en potencia ni en características de seguridad activa de serie, lo que lo convierte en una de las mejores opciones en su segmento. Sin embargo, no todo es perfecto, ya que su espacio de carga y asientos traseros no son tan amplios como los de sus competidores, como el Jeep Grand Wagoneer y el Mercedes-Benz GLS-Class.

Con el cambio de nombre del modelo V-8 de M50i a M60i, este último viene con un nuevo sistema biturbo de 4.4 litros y un sistema híbrido de 48 voltios, lo que lo hace más eficiente. En pruebas, el modelo M60i alcanzó de 0 a 60 mph en apenas 3.8 segundos, superando incluso a algunas berlinas deportivas.

Su suspensión de aire adaptable con amortiguadores adaptativos garantiza una conducción cómoda y bien equilibrada, que se puede mejorar aún más con la dirección del eje trasero disponible y las barras estabilizadoras activas. Además, ahora BMW ofrece un conjunto de llantas de 23 pulgadas, por primera vez en el X7.

En cuanto al consumo de combustible, el modelo M60i se queda atrás respecto al xDrive40i más eficiente, pero aún así logró sorprendernos en nuestras pruebas de ruta con un resultado de 23 mpg.

Su interior ofrece una amplia gama de características de lujo, incluidos asientos delanteros con calefacción, techo solar panorámico, volante ajustable eléctricamente y iluminación ambiental interior. Sin embargo, la velocidad del movimiento de la segunda fila de asientos para dar acceso a la tercera podría mejorarse.