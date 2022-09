Carlos Vives, Talento colombiano que sigue triunfando

¡30 años de carrera!

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: NAKD Entertainment

Carlos Vives, dos veces ganador del Grammy y 15 veces del Latin Grammy, nos deleitó con la llegada de su “Después De Todo Vives'” tour al Prudential Center de Newark el pasado sábado 17 de septiembre.

Elegido por la revista Billboard como uno de los mejores de 2022 hasta el momento, Cumbiana II, el álbum más reciente de Vives que incluye el sencillo actual “Teke Teke”, con Black Eyed Peas y Play-N-Skillz continúa escalando la lista Top 10 en Chile, Colombia, Ecuador y Costa Rica. También tiene colaboraciones recientes con Carlos Rivera, Los Ángeles Azules, Pedro Capo, Camilo y más.

Su trabajo premiado, Cumbiana, incluye no sólo su álbum, sino también el documental ganador del Latin Grammy El mundo perdido de Cumbiana y el libro Cumbiana, Historias de un mundo perdido. Su obra expone un verdadero universo creativo en torno al origen y la evolución de la Cumbia, un nuevo sonido basado en la música tradicional de Colombia que creó Vives.

Vives es parte del éxito masivo de Disney’s Encanto, cantando la canción principal de la película, “Colombia, Mi Encanto”, que también se volvió viral en TikTok.

¿De dónde nace la idea de hacer este tour “Después De Todo Vives’”, ¿de dónde viene el nombre?

– Viene de todo lo que nos han dejado estos años difíciles que nos ha tocado vivir. La pandemia como tal y nace de esa experiencia vivida. Todo lo que pasó vino para cambiar la historia. Hoy que podemos volver a girar teníamos que agradecer estar vivos y tener suerte de poder estar y agradecer que vives.

¿Cómo te sientes retomando las presentaciones en vivo después de la pandemia?

– Feliz. Nos pasó lo mismo a todos. Especialmente el trabajo de nosotros los cantantes que consiste en volverse a encontrar con los fanáticos y que su función es ser social.

Hablemos de Cumbiana I y II. ¿Cómo nace este homenaje a la Cumbia y a Colombia?

– Cumbiana es ese nombre que encontré para hablar de un lugar mágico en Colombia que es anfibio y está conectado más allá de sus raíces. Una cultura que se extiende como una gran nación cumbiera.

¿Cómo se cuida y se mantiene Vives? ¿Una dieta o deporte en especial?

– (Risas). Siempre he sido deportista. Siempre he estado conectado con algún entrenamiento. Mis conciertos de por sí no son conciertos calmados, más bien agitados. Dependo de la sensación de alegría que produce el deporte y hoy me cuido más. Con el cuerpo pasa algo y es que con los años todo cambia entonces hay cosas que no como ya. Nada muy severo o estricto. Ah bueno, y sigo algunos horarios cuando estamos de gira.