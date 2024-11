COBERTURA EXCLUSIVA: La Semana de los Latin Grammys comienza con los Premios Especiales

Por Sophia Angelica

Con decenas de eventos por día, la semana de los Latin Grammys comenzó el domingo con uno de sus momentos más emocionantes y especiales del año, los Premios Especiales, que se entregan a algunos de los nombres más legendarios de la música hispana.

Dejando a la audiencia conmocionada, invitados sorpresa se unieron a la fiesta, con Gloria Estefan como anfitriona y Carlos Vives, Gilberto Santa Rosa, Edgar Barrera, el maestro Chucho Valdés, Paty Cantú y más como presentadores.

El Especialito estuvo allí para presenciar las lágrimas, las risas, y todas las emociones de la noche, con una cobertura exclusiva de sus homenajeados.

Homenajeados al Premio del Consejo Directivo 2024

Los dos homenajeados al Premio del Consejo Directivo este año, que se entregan a artistas cuyas contribuciones se extienden desde el escenario hasta detrás de las escenas, incluyeron a Ángel ‘Cucco’ Peña de Puerto Rico y Chucho Rincón de México.

Un ganador de varios premios Grammy y Latin Grammy, Peña es productora, arreglista, compositora, cantante, entre muchas otras capacidades. Ha sido parte de algunos de los proyectos más emblemáticos de la historia de la música hispana y ha ayudado a dar forma a las carreras de voces poderosas como Marc Anthony, Celia Cruz, Willie Colon, Chayanne, Gilberto Santarosa y varios más.

“Poca gente en esta industria puede decir que prácticamente hace de todo. Yo te cuento que Cucco Peña si lo hace. Ir a trabajar con Cucco es una experiencia religiosa. Todos los que tuvimos la dicha de trabajar de su mano sentimos cuando salimos de ese estudio, que somos mejores de lo que somos en realidad”, compartió Santa Rosa como presentadora del premio de Peña.

Algunas de sus obras más reconocidas incluyen el álbum “Contra la Corriente” de Anthony y “En Vivo Desde el Carnegie Hall” de Santa Rosa.

“Es un premio que recibo con mucho orgullo y mucha humildad, porque lo siento que es un premio no solo para mi, sino para todas las clases artísticas puertorriqueñas, a todos los que me han acompañado en este viaje”, dijo Peña en entrevista exclusiva con El Especialito.

Peña, con una esencia humilde y mucha pasión por su vocación, es una inspiración para artistas jóvenes de todo el mundo con sus múltiples talentos.

“Uno no va a hacer las cosas pensando en recibir premios, pero si pienso en poder ser un ejemplo para jóvenes músicos, arreglistas, productores. Le he puesto todo el amor del mundo a cada cosa. He dado lo mejor de mi en cada momento, y eso ha traído su propia recompensa”, finalizó Peña.

Por otro lado, Rincón es un productor, compositor y ejecutivo de sello multifacético conocido por ser pionero en la industria musical mexicana, descubriendo y guiando talentos como Joan Sebastian, Alejandro Fernández, Chavela Vargas, entre otros.

“Si Dios me preguntaría, ‘¿Qué vida quieres tener la próxima vez?’ Sin ninguna duda, yo diría, ‘Por favor, repitamela”, declaró Rincón en su discurso.

Premios a la Trayectoria 2024

Estefan abrió la segunda sección de esta noche imperdible con los galardonados de los Premios a la Trayectoria 2024, que incluyeron grandes influencias musicales de toda América Latina y España.

Inició con Albita, la cantante, compositora, actriz y conductora de televisión que dejó una huella indeleble a lo largo de los años con sus fusiones musicales cubanas.

“Quiero dedicarle el premio a los fans, a toda la gente que ha bailado, que se ha emborrachado, que se ha casado, que se ha enamorado con mi música. Yo no sé qué haría sin ustedes”, compartió Albita.

Luego de firmar con el sello Crescent Moon de Emilio Estefan, entre sus producciones más conocidas se encuentra su álbum “No Se Parece a Nada”, que contiene su exitoso sencillo “Que Manera de Quererte”, la canción que cambió por completo su vida.

“Quiero dar un gracias enorme al señor Emilio Estefan, por abrirme las puertas al mundo para mi música”, Albita dijo al propio Estefan, que estaba sentado entre el público.

La noche continuó con Alejandro Lerner, ícono del rock argentino que ganó millones de fanáticos con sus letras conmovedoras y su impactante presencia en el escenario.

Carlos Vives fue invitado para introducir a Lerner y todas sus contribuciones a la música hispana, cargando una libreta para no olvidar ningún detalle.

“Especialmente en los tiempos en que el rock era solo en inglés, y cantar en español parecía no ser tan importante para la juventud, como hispanoamericano, fui testigo de primera mano. Creo que ni tú mi querido Alejando, ni las estrellas del rock argentino, saben el profundo impacto que han causado en varias generaciones y la mía”, explicó Vives.

Vives finalizó su discurso cantando una canción de Lerner, compartiendo cómo su música sigue fuerte, relevante, e impresionante para todas las edades.

“Hoy, cuando se subestima la capacidad y la importancia en un latino que tiene la música para las nuevas generaciones, las letras del rock argentino, de Alejandro, siguen vigentes, urgentes, y necesarias”.

Lerner ha trabajado con artistas tanto en el mercado latino como americano, desde Carlos Santana hasta Carole King, Luis Miguel y Celine Dion.

“Cuando el universo decide darte, exagera. Siempre digo que la vida es cuando empiezas a entender el sentido de las palabras. Hoy, la palabra gracias me queda chica. Quizás lo más importante es que hemos decidido, más allá de ser exitosos, hemos decidido ser honestos con nuestro corazón y con nuestro lenguaje”, habló Lerner.

La celebración siguió con Draco Rosa, presentado por el compositor y productor estadounidense Desmond Child, quien contó el momento en que escribieron juntos “Livin’ La Vida Loca” para Ricky Martin.

Rosa, también sobreviviente de cáncer, apreció particularmente la vida en el escenario, y reflexionó sobre su evolución a lo largo de los años, desde convertirse en miembro original de la banda Menudo hasta sus propios éxitos como cantante y compositor.

“El premio es celebrar todos los días. Este momento no es solo un reflejo del pasado, sino un faro que ilumina el camino hacia adelante en el viaje eterno que es la música. La música ha sido una compañera de viaje, una amiga, y un bálsamo para el alma”, compartió Rosa.

Por supuesto, nadie puede olvidarse de Los Ángeles Azules, la orquesta familiar que llevó la cumbia sonidera al centro de atención de la industria, viajando a cada pueblo de México y trabajando con más de 30 cantantes reconocidos en fusiones a lo largo de su carrera.

“Lo más importante ha sido estar con toda la gente de todos los países que hemos estado recorriendo. Han pasado con nosotros muchas historias. Estamos todavía renovando canciones, haciendo música, y por supuesto, hemos tenido participación de muchos duetos, que muchos están aquí”, dijo la agrupación.

María Becerra fue su presentadora y compartió cómo su música la inspiró cuando era niña y cómo su oportunidad de trabajar con ellos más adelante en la vida fue un sueño hecho realidad.

“Los Angeles Azules no solo nos han hecho bailar, sino que también han elevado el sonido de la cumbia y lo ha llevado a cada rincón del mundo, conectando generaciones y uniendo culturas. Para mi y para mi familia, son muy importantes desde que soy chiquita”, reveló Becerra.



Luego, fue el turno de Lolita Flores, cuyos proyectos televisivos, presencia teatral y discos, “Amor, Amor” y “Lola, Lolita, Lola”, han recibido reconocimiento internacional a lo largo de los años.

“Después que habéis hecho tantísimas cosas tan importantes, trabajado con los más grandes, llenado estadios, yo me siento muy pequeña. Realmente pienso que mi aportación a la música, la he hecho solamente con el corazón”, compartió Flores.

Flores, una gitana española con un potente mensaje de empoderamiento, anunció que este Grammy la ha empujado a volver a la música después de muchos años retirada.

“A esto les debo las ganas de seguir luchando. Yo llevo sin cantar muchísimo tiempo. No canto porque la industria musical me cerró la puerta. Pero, como buena gitana y española, cuando me cierran la puerta, yo le hecho dos llaves”, afirmó.

Finalmente, Brasil fue representado por Lulu Santos, quien hizo historia abriendo camino a la comunidad LGBTQ+ a través de la música con más de 5 décadas de trayectoria en los géneros pop, rock y electrónica.

“Es un tremendo honor ser parte de la comunidad y las celebraciones”, compartió Santos antes de su lista de agradecimientos.

Una noche inolvidable con una energía cálida y emotiva, los Premios Especiales son una manera de reunir a aquellos que han tenido un impacto duradero en la industria de la música hispana en una sola sala, convirtiéndola verdaderamente en una de las noches más inspiradores de la semana de los Latin Grammy.