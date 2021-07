Home » Noticias » Congresistas de EE.UU. presentan una ley en favor de Britney Spears

Congresistas de EE.UU. presentan una ley en favor de Britney Spears

La iniciativa, que pone de ejemplo el caso de la cantante, lleva por nombre "ley de libertad y derecho a emanciparse de la explotación" (freedom and right to emancipate from exploitation act), que responde a FREE Act por sus siglas en inglés, un guiño al movimiento #FreeBritney.

Gustavo Reyes / / / 71

