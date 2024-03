Cuarto aniversario del inicio de la lucha contra el Covid

De acuerdo con la organización, el bajo salario que se paga a estos empleados -que redondean su sueldo con las propinas- no les permitió recibir una prestación de desempleo, lo que obligó a muchos a continuar trabajando durante la pandemia y exponerse así al contagio.

Nueva York – La organización One Fair Wage, que lucha por un salario justo para empleados del sector de servicios, recordó hoy a los trabajadores de restaurantes que murieron en Nueva York por el covid, al cumplirse cuatro años en que este estado, el primero en EE.UU., impusiera el confinamiento debido a la pandemia.

De acuerdo con la organización, el bajo salario que se paga a estos empleados -que redondean su sueldo con las propinas- no les permitió recibir una prestación de desempleo, lo que obligó a muchos a continuar trabajando durante la pandemia y exponerse así al contagio.

“Un día tienes propinas, al día siguiente no tienes nada. Porque cuando vives con un salario menos que mínimo y las propinas, no tienes ahorros, no tienes crédito y no tienes la capacidad de comprar una casa. ni la posibilidad de obtener un seguro de desempleo”, dijo la abogada Saru Jayaraman, presidenta de One Fair Wage durante la conferencia de prensa en que se mostró la foto del trabajador mexicano Ax Rivera, que murió de covid.

Jayaraman recordó que poco después la organización comenzó a recibir mensajes de trabajadores de restaurantes de todo el país -300.000 de los que 30.000 eran de Nueva York- pidiendo ayuda, lo que les llevó a crear un fondo de 24 millones de dólares.

Recordó además que estos empleados se encontraron con que sus propinas disminuyeron porque los restaurantes sólo hacían comida para llevar; a eso se une que no contaban con seguro médico, mientras que las trabajadoras reportaron que el acoso aumentó más de un 50 %. Ante esta situación, comentó, los trabajadores lo cual comenzaron a dejar la industria.

Jayaraman hizo un llamado a no permitir que trabajadores pierdan la vida, aprobando un proyecto de ley que se ha presentado en la legislatura del estado para que estos trabajadores que dependen de las propinas tengan un salario fijo.

La organización también dio a conocer hoy el estudio “Siempre esencial, todavía esperando el cambio” sobre estos trabajadores realizado por la Fundación Robert Wood que, entre otras cosas indicó, tienen más problemas para acceder al subsidio del desempleo, que la falta de ingresos fijo provoca estrés lo que contribuye con enfermedades crónicas, y que contar con salario digno les permite vivienda segura y digna y acceso a atención médica.

“Nos llamaron trabajadores esenciales. ¿Esenciales para qué?”, cuestionó hoy la boliviana Tamara, quien señaló que pasada la pandemia ya no se acuerdan de estos trabajadores, que cocinaban y entregaron comidas para los que se quedaron en sus casas.

Recordó que llegó a Nueva York justo en el 2020, cuando el estado cerró y se trabajaba desde el hogar. En su país era profesora universitaria, pero lo dejó por persecución política y terminó trabajando en como limpiadora en un restaurante de Nueva York que se mantuvo abierto 24 horas.

Señaló con tristeza que muchos de sus compañeros enfermaron trabajando en condiciones en que no se les proveyó de mascarillas y que otros de otros restaurantes murieron. Dijo además que el bajo salario con el que “no llegaba a fin de mes” le obligó a buscar un segundo trabajo, exponiéndose a la pandemia entregando comidas.

California, Washington y Nevada están entre los siete estados que ya han puesto en marcha el salario mínimo completo para sus trabajadores, que también reciben propinas.EFE