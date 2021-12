Descubre por qué TODO EL MUNDO AMA A NATTI…

La estrella dominicana del reguetón se confiesa y nos abre las puertas de su casa y de su vida personal. Conoce a Natti Natasha completamente transformada después de ser mamá.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Amazon Prime Video



Para nadie es un secreto que desde que Natti Natasha apareció en la escena urbana en el 2017, la oriunda de Santiago de los Caballeros en la República Dominicana, conmocionó al mundo entero con su sexy voz y espectaculares movimientos de cadera. Desde entonces Natti ha obtenido docenas de certificaciones de oro y platino por sus discos, ha generado miles de millones de transmisiones y ha acumulado más de 6 mil millones de visitas en YouTube.

Y es que aunque Natti Natasha ha acumulado miles de millones de visitas (y cuenta con más de 75 millones de seguidores devotos en las redes sociales), esta vez Natti nos presenta una nueva serie de realidad de Amazon Original que marca la primera vez que comparte los detalles íntimos de su vida personal, incluida su relación con su manager, Raphy Pina, con quien navega por su último álbum “Nattividad”, la vida en Miami con su familia recién fusionada, sus sueños de reconocimiento mundial y una hermosa bebé que llegó para cambiarle la vida, Vida Isabella.

Más allá de su camino hacia el éxito y la vida cotidiana en Miami con su creciente familia, los espectadores también conocerán el relato de primera mano de Natti sobre las luchas personales que ha superado, incluidos los problemas de fertilidad y las pruebas y tribulaciones de la vida como inmigrante dominicana.

Siempre has sido una mujer privada… ¿Por qué hacer esta docu-serie ahora?

– Porque estaba pasando por muchos procesos diferentes a la vez. Yo no podía quedar embarazada y quedé embarazada y también me vi trabajando en mi disco “Nattividad” así que pensé que yo era la única que debía contar la historia. Algo más profundo y más allá de las redes sociales, la historia completa. Entonces decidí abrir las puertas de mi hogar y mostrarles a las personas que me siguen cómo vivo con mi familia.

¿Cuál es el mensaje de esta serie?

– Me gusta pensar que rompo un estereotipo de la mujer embarazada. Muchas personas dijeron que yo no podía seguir haciendo música y presentándome por el embarazo y yo lo hice.

Hablemos de Raphy… pocos sabían que eran pareja, pero aquí cuentan su historia

– (Risas), así es, Raphy y yo nos conocemos hace mucho tiempo. Él es una figura muy conocida en el género urbano y el acercamiento primero fue profesional pero no quiero hacer “spoilers” vean el documental y verán la historia de amor… porque no sólo la cuento yo, sino él también.

Eres una artista crossover y estás entrando al mundo anglo… ¿Qué significó para ti cantar en Jimmy Fallon?

– Wow, para mí Jimmy Fallon representó ese momento de una mezcla de muchos procesos juntos. Primero, poderme presentar embarazada fue una bendición muy grande. Segundo, hacerlo con mi amiga Becky G y tercero, una canción en español. Creo que fue surreal porque era un programa que yo veía y en mi fantasía más loca quizás pensé estar ahí.

En el documental le hablas a esa niña chiquita Natti… que no sabía todo lo que se venía para ella… Ahora que tienes una hija, ¿cómo le hablas a Vida Isabelle?

– A Vida yo la ñoño (consiento) muchísimo. Yo no me le despego. Siempre anda conmigo con su papá. Le hablo con muchas palabras positivas. Hasta que Vida tenga 50 años yo la seguiré cuchicheando. Creo que es muy importante hablarles bonito a nuestras hijas ya que todas las mujeres nacemos con luz y chispa.