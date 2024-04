Diana Ross, la diosa de la DISCO… llega a Nueva Jersey. !imperdible!

Los boletos cuestan $59, $89, $119, $149 y $249 más tarifas aplicables) y estarán disponibles en www.ticketmaster.com a partir del viernes 1 de marzo a las 10:00 a.m.

Nueva York – Diana Ross, ícono radiante y artista legendaria, trae su gira Beautiful Love Performances Legacy al New Jersey Performing Arts Center el viernes 17 de mayo a las 8:00 p.m. Después de una gira mundial que batió récords y un reciente espectáculo con entradas agotadas en el Radio City Music Hall, la Sra. Ross regresa al área de los tres estados para compartir toda una vida de recuerdos con sus éxitos icónicos. Los clásicos atemporales incluyen “Ain’t No Mountain High Enough”, “¡Stop! In the Name of Love”, “Upside Down”, “I’m Coming Out”, “Reach Out and Touch”, “Endless Love” y mucho mas. Con un legado célebre e innumerables elogios, incluidos los Kennedy Center Honors y un Grammy Lifetime Achievement Award, la Sra. Ross continúa tocando corazones en todo el mundo. No te pierdas una noche especial de Hermoso Amor y música.