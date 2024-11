Edgardo Núñez: El cantautor mexicano que se volvió viral con su estilo único (ENTREVISTA EXCLUSIVA)

Con más de 150 millones de reproducciones mensuales a través de las diferentes plataformas digitales, el cantante mexicano Edgardo Núñez ha demostrado tener un gran impacto con su estilo propio, único y auténtico.

Nacido en Sinaloa y criado en Batopilas, Chihuahua, Núñez siempre se destacó por sus varios talentos, desde su voz hasta la composición, además de ser instrumentista.

Con un enfoque en los géneros banda y regional mexicano, Núñez ha escrito y colaborado con grandes nombres de la industria, como Peso Pluma, Fuerza Regida, Junior H, Luis R Conriquez, Eslabón Armado y muchos más.

Ha sido parte del surgimiento de los corridos, las baladas y simplemente las fusiones mexicanas que se han estado volviendo populares en la música latina actualmente.

Más recientemente, Núñez lanzó dos sencillos, “La Número 20” y un dueto con el cantante Pipe Bueno, “Mírame (feat. Blessed) (Remix)”. Ahora, está promocionando su próxima canción que sale el 21 de noviembre con Oscar Ortiz, “Koquita de Vidrio”, basada en su último trabajo juntos, “First Love”.

Después de varias giras y presentaciones exitosas, su próximo concierto será en Nueva York este sábado 23 de noviembre en United Palace a las 8PM, junto con el grupo Dareyes De La Sierra.

En una entrevista exclusiva con El Especialito, Núñez compartió más detalles sobre su camino musical y lo que está por venir.

Cuéntanos sobre tu primer acercamiento con la música.

Desde niño, desde que escuchaba música, con mi familia, siempre me llamó mucho la atención. Siempre me gustó. Siempre supe que esto era lo que quería hacer.

¿Cómo se desarrolló tu carrera como solista?

Empezamos en la música primero con el acordeón en fiestas, en grupos. Luego, siempre mi sueño era ser cantante. Ya nos animamos ahí con la cantada, y empecé como a los 18 años ya como solista, a la gente le gustó, y aquí seguimos.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con gente tan grandiosa?

Feliz de que me ha tocado colaborar con grandes artistas como Peso Pluma, como Fuerza Regida, con Junior H, que también han tomado en cuenta la música mía y me ha tocado hacer éxitos con ellos. Es algo que se siente muy feliz.

¿Qué desafíos sientes que has encontrado en el camino como artista?

Cuando hay que ir a tocar, a cantar, a lugares que nunca has ido, es la duda de ir a ver gente que no conoces. Pero, en la gira que hemos hecho en Estados Unidos, nos ha ido bien en todos lados. Aquí andamos en Nueva York después de dos años que no venimos.

¿Qué podemos esperar en el concierto del 23 de noviembre?

Vamos a cantarles todos nuestros éxitos, a disfrutar, a hacer alguna fiesta con la gente de Nueva York, a tomar, a cantar, a todo. Aparte también está el show de los Dareyes De La Sierra, así que va a haber dos shows ahí para la gente.

Cuéntanos un poco sobre tu próximo sencillo, “Koquita de Vidrio”, con Óscar Ortiz.

Andamos listos para salir con este tema. Hace un año lanzamos un tema que se llama “First Love”. Es un tema que llegó a los primeros lugares de Billboard, que nos abrió muchas puertas. Después de un año, hicimos esta segunda versión que se llama “Koquita de Vidrio”. Usamos los mismos músicos, la misma esencia, y es una cumbiacita romántica. Entonces, está muy buena la canción, y le va a gustar mucho a la gente.

¿Cuáles son los próximos pasos y metas para ti que quieras compartir?

Ahorita, queremos lanzar un disco, cien por ciento con el estilo mío, con el acordeón y con canciones escritas por mí. Eso es lo que andamos trabajando, y queremos hacer la gira en México también, que nosotros somos de México. La música mía empezó aquí en Estados Unidos, y ahora ya tenemos el sueño de ir a México a triunfar allá también.

¿Cómo te sientes ser parte de esta revolución musical de las fusiones mexicanas, que está creciendo en estos momentos?

Me siento orgulloso de que la música mexicana este acaparando tanta atención. Estoy bien feliz de venir en esa ola de los nuevos artistas, y gracias a Dios que ya se le ha dado mucho respeto a la música del regional mexicano. Aquí estamos tratando de compartir para poder llegar a más lugares.