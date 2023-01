Geydi Guerrero gana “The Best of The Bronx Competition”

Poseedora de importantes certificaciones y reconocimientos por su trabajo, Geydi Guerrero también fue galardonada con el premio “Best of The Bronx 2022”, en las categorías “Best MEDSPA” y “Best EMSCULPT”.

Media Pichardo

En un video a través de su cuenta de negocios, Geydi [email protected] , compartió la noticia de su premiación y agradeció a sus clientes por la fidelidad que recibe. Asimismo, resaltó el apoyo recibido por Rosalyn Pérez; el Dr. Hargise Pastor y Yadis Rosario, como parte del equipo de trabajo que hizo posible el reconocimiento de su negocio como mejor spa en el Bronx.

Geydi Guerrero es una terapeuta postquirúrgica que cuenta concasi 10 años de práctica. Ha recibido entrenamiento en áreas como medicina estética, bienestar y salud, moldeamiento corporal, asistencia médica, terapia física, edema y drenaje linfático, de mano de especialistas de diferentes nacionalidades. Lo que ha permitido que tanto ella como su equipo se hayan establecido como los profesionales de terapia postquirúrgica ydrenaje linfático de más renombre en los Estados Unidos.

Best of The Bronx o “Lo mejor del Bronx”, presentado por Ponce Bank, es un premio que destaca lo mejor del condado del Bronx en áreas como arte y entretenimiento; vida nocturna; educación; comida y bebida: fashion; salud y bienestar; restaurantes y servicios y compras, teniendo como objetivo elegir a las mejores empresas del Bronx y destacar el trabajo que están realizando. En la página web de la competencia, los usuarios tienen la oportunidad de nominar y votar por esta amplia cantidad de categorías, en donde se escoge un ganador por cada sección, otorgándole un reconocimiento que no solo significa una gran distinción, sino mucho orgullo para las empresas escogidas, debido al impacto que tiene la premiación.

Nominaciones y premiación

A mediados de 2022, la empresa recibió la notificación de su nominación en dos categorías en los prestigiosos premios Bestof The Boro Awards, en la región del Borough del Bronx en el Estado de Nueva York. El Ponce Bank y el periódico Bronx Times fueron quienes le dieron la noticia e informaron que en los próximos meses se publicarían en el periódico los ganadoresde los premios, en los que competían grandes franquicias deMEDSPA que operan en ese boro, sin embargo, el spa resultóser ganador en ambas categorías.

Orgullosamente dominicana

Actualmente, Geydi Guerrero manifiesta el privilegio que ha sentido representando a su país de origen, RepúblicaDominicana, y al Estado de Nueva York; además, continúapreparándose en las diferentes áreas en las que ejerce.