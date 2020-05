Horóscopo semanal (25 al 31 de mayo)

ARIES.



Esta semana dice que responderás a una autoridad y cumplirás con las leyes de una institución. Tienes el poder de traer armonía y perdón a cualquier situación que se presente.







TAURO.



Esta semana dice que sabes manejar bien el dinero y los recursos que tienes. Esta semana ayuda a alguien que lo necesite. Recuerda que entre más das, más recibes. Es la ley de Dios.







GEMINIS.



Esta semana dice que estás como un boxeador, con los guantes puestos, listo para dar lo mejor de ti. Tienes una fe tan infinita en que vas a lograr tus metas que las lograrás.







CANCER.



Esta semana dice que te sientes abrumado por el peso que cargas. El consejo esta semana es: si no puedes con la carga, entrégala a Dios. Relájate. Confía en su sabiduría.







LEO.



Esta semana dice que la prosperidad y la abundancia están tocando a tu puerta. Haz una sencilla oración de gratitud cada día y abre la puerta a los dones que tu Creador te envía.







VIRGO.



Esta semana dice que pierdes el sueño pensando en problemas, pero no ves que este universo está lleno de bendiciones para ti. Sólo necesitas pedir, que Dios te lo concederá.







LIBRA.



El amor es la gran fuerza que te impulsa esta semana. Repite para ti estas palabras: “Yo puedo ser, tener y hacer lo que me proponga porque soy el amado hijo de Dios”.







ESCORPION.



Todos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Esta semana, cuando te mires al espejo, mira más allá de los defectos para encontrar tu conexión con tu creador.







SAGITARIO.



Tus palabras de alabanza tienen el poder de ayudar a otros. Procuras ver lo mejor en ti y en los demás y siempre tienes la palabra precisa para dar a los demás.







CAPRICORNIO.



El futuro cercano dice que te sientes libre de tomar decisiones en tu trabajo. Otros confían en ti y tú lo desarrollas con eficacia. Esto trae bendiciones en tu vida y en la de los que sirves.







ACUARIO.



Te sientes muy presionado por los problemas que enfrentas, pero si dejas de correr y te paras a resolverlos, la presión desaparecerá. Dios sana todas las heridas.







PISCIS.



Esta semana te aconseja que si te encuentras frente a una dificultad, a la hora de resolverla no te confíes en promesas de otros que podrían no cumplirse. Busca ayuda en Dios.