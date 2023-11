J BALVIN RECIBE “ICONO DE LA MODA LATINA DEL AÑO”

Durante la ceremonia J Balvin lució un traje celeste de Willy Chavarría y un traje rojo de Siberia Hills. Conocido por su estilo vibrante, compartió su gratitud y entusiasmo en un conmovedor discurso de aceptación.

El fin de semana pasado, la superestrella mundial J Balvin fue honrado con el prestigioso título de “Latin Fashion Icon of the Year” (Icono de la moda latina del año) en la inauguración de los Latin American Fashion Awards en República Dominicana. El evento, que es un proyecto de moda y cultura que celebra el mejor talento latinoamericano del mundo, celebró el impacto del artista nacido en Colombia en el mundo de la moda y la música. J Balvin también cantó algunos de sus mayores éxitos durante el espectáculo de medio tiempo donde cantó una mezcla de sus grandes éxitos, incluidos “Colmillo”, “Dientes”, “Mi Gente” e “In Da Ghetto”, brindando una actuación asombrosa.

J Balvin, conocido por su talento incomparable, no sólo en la música sino también en la moda, fue el homenajeado perfecto para este innovador galardón. Inspirar a personas de todo el mundo a soñar en grande, trabajar duro y mejorar sus comunidades se encuentran entre los valores compartidos de J Balvin y los Latin American Fashion Awards, lo que lo convierte en el “Latin Fashion Icon of the Year” (Ícono de la moda latina del año).

Siempre dejando una impresión duradera, J Balvin ha colaborado con marcas de moda icónicas como Tiffany & Co., Jordan Brand y Guess, creando colecciones de edición limitada. Además de sus impactantes asociaciones, ha aparecido en la portada de las principales revistas de moda, incluidas Vogue, Esquire, Harper’s Bazaar Men y PAPER Magazine, entre otras. También apareció en las primeras filas de desfiles prestigiosos como Louis Vuitton, Givenchy y Dior durante la Semana de la Moda de París de 2023.

Los Latin American Fashion Awards se llevaron a cabo el sábado 4 de noviembre en el icónico Anfiteatro Altos de Chavón en La Romana, República Dominicana. Con Leslie Grace y Sasha Calle como coanfitrionas, la ceremonia reunió a celebridades, diseñadores de moda y estilistas de todo el mundo.