Kate del Castillo vuelva a la TV en papeles de mujeres complicadas en inglés y español

La actriz mexicana Kate del Castillo dijo a EFE que está feliz de interpretar a mujeres complicadas en su regreso esta semana a la televisión de Estados Unidos con un doble estreno en inglés y español.

La mexicana regresó a sus raíces en TelevisaUnivision con un nuevo proyecto en español, el primero en más de dos años, y además retomó esta semana su papel como la enigmática Ramona en la serie en inglés ‘The Cleaning Lady’.

La también productora explica que lo hace en momentos que considera “como esencial mostrar el trabajo de los inmigrantes en Estados Unidos” y con la convicción de que mientras más se enseñe “quiénes somos”, mejor.

Su serie ‘Volver a empezar’, inspirada en el clásico del escritor ruso León Tolstoy ‘Anna Karenina’, donde comparte carteles con el actor español Maxi Iglesias, se estrenó el domingo en Univision.

En esta serie limitada de seis episodios, Del Castillo interpreta a una atleta olímpica casada que lucha contra la bulimia y se enamora de un músico español radicado en México, interpretado por Iglesias.

“Historias como estas de mujeres complicadas son esenciales en estos momentos”, indicó la artista, quien destacó que fue una producción de su empresa Chollywood, que ha desarrollado desde 2019.

Asimismo, destacó como hace unas semanas ella y sus socias Carmen Cervantes y Jessica Maldonado firmaron un acuerdo con la gigante de la producción norteamericana The Mediapro Studio US & Canadá. “No he parado de trabajar y estoy muy agradecida”, manifestó.

“Somos socios y estamos haciendo muchos proyectos juntos. Estoy encantada porque nosotras ‘Las Cholas’ somos tres mujeres que tenemos años ya en la industria, pero necesitamos apoyo y ayuda como todo el mundo”, manifestó.

Su misión es desarrollar proyectos que amplifiquen “las voces latinas y femeninas de todo tipo”.

Una segunda Ramona

Del Castillo además regresó desde este martes a su personaje de Ramona Sánchez en la cuarta temporada de ‘The Cleaning Lady’, que no tiene nada que ver con la telenovela homónima que protagonizó en 2000.

Desde el año pasado la actriz forma parte del elenco de la serie de Fox basada en la producción argentina ‘La chica que limpia’. La serie cuenta la historia de una doctora en medicina inmigrante que se ha especializado en limpiar escenas de crimen para una banda de narcotraficantes.

‘The Cleaning Lady’, la historia de dos mujeres inmigrantes enfrentadas, también es protagonizada por la actriz francesa Elodie Yung y cuenta con la participación especial del actor chileno Santiago Cabrera.

“Me encanta que Fox esté haciendo algo. Aunque no nos queremos meter en política realmente, desde la primera temporada la serie habla de lo que es real, que es la inmigración y lo duro que es ser un inmigrante en este país, sobre todo ahora”, manifestó.

“Soy inmigrante y también vivo la situación constantemente. Aunque tengo el pasaporte americano, tengo gente que trabaja para mí que no lo tiene. Gente que quiero, que está cerca de mí, que ha tenido que sufrir un montón de humillaciones y de cosas y que lo vivo como si fuera yo. Es tremendo”, afirmó.

Su personaje comenzó como una mujer de la alta sociedad, famosa por su filantropía, mientras que en las sombras manejaba una organización de crimen organizado. La cuarta temporada la encuentra en la cárcel.

“Yo estoy muy contenta con cómo escribieron mi personaje, porque la has visto en el glamour total y ahora está en la cárcel. Yo les digo que fui de Prada a nada”, indica entre risas. Para Del Castillo, la experiencia de Ramona en la cárcel es un retorno a sus raíces y a sus inicios, pero sin perder el poder que tiene.

“Es otra historia de lo que vive el inmigrante”, manifestó y destacó cómo las dos figuras principales de la serie son mujeres fuertes migrantes explorando caminos diferentes de sobrevivir en Estados Unidos.