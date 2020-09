 Kia Seltos del 2021SUV Compacto con lujo que encantará

El Kia Seltos del 2021 es la última incorporación a la línea de crossover pequeños, de rápido crecimiento de Kia en los Estados Unidos. Dada la alta demanda de nuevos compradores de SUV’s, los fabricantes de automóviles saben que es importante tener varios modelos de estos vehículos, por lo que Kia sabe que tiene espacio para el Seltos.

Sólo en El Especialito

Nueva York – El Seltos del 2021 llega en cuatro modelos todos bien cargados, el S, LX, EX y el SX. El modelo S viene con una cámara de visión trasera, sistema de audio de seis bocinas, sensores traseros, control de crucero, faros automáticos, tapicería de tela, pantalla táctil de 8.0 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto, Bluetooth y una entrada USB.

Tiene dos motores disponibles. Uno de 4 cilindros de 2.0 litros con 146 caballos de fuerza y 132 libras pies de torque y uno de 4 cilindros con 1.6 litros turbo que genera 175 caballos de fuerza y 195 libras pies de torque.

Por dentro es grande y moderno. Los asientos traseros son especialmente espaciosos, con un montón de espacio para las piernas y las piernas para los pasajeros más altos.

El Seltos luce bastante lujoso en el segmento. La tapicería de cuero simulada, los plásticos suaves al tacto y los detalles en negro piano abundan en la parte delantera de la cabina, que luce muy bien.

Aunque la pantalla táctil se encuentra en la parte superior del tablero, está al alcance del conductor. Algunos botones físicos convenientemente ubicados también lo ayudan a navegar a través de la interfaz.

Trae airbags laterales en los asientos delanteros, airbags laterales de cortina, reposacabezas delanteros activos, frenos de disco antibloqueo en las cuatro ruedas, control de estabilidad, control de tracción.

Precio: El LX: US $ 23,110 el S: US $ 23,110 el EX: US $ 26,410 el SX: US $ 29,010

El modelo base se ofrece tracción delantera, mientras que todos los demás modelos vienen de serie con tracción total. Una gran ventaja ante su competencia.

El Seltos se lanzó en Corea del Sur el 18 de julio de 2019 y en Filipinas el 6 de noviembre de 2019, y en Indonesia el 20 de enero de 2020 y ha sido un boom desde su llegada a la India.