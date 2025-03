Leonardo DiCaprio debuta en Youtube y publica el tráiler de ‘One Battle After Another’

Leonardo DiCaprio debutó este jueves en la plataforma Youtube para mostrar el primer adelanto de su película ‘One Battle After Another’ en el que da vida a un activista de derechos civiles.

La película dirigida por Paul Thomas Anderson (‘Licorice Pizza’) es una sátira política inspirada en la novela ‘Vineland’, escrita por Thomas Pynchon en 1997.

En ella, el personaje de DiCaprio se une a un grupo antigubernamental para combatir una organización supremacista blanca de “derecha alternativa”.

El adelanto muestra a DiCaprio en la búsqueda de su hija, y escenas de acción que involucran a activistas rebeldes, la policía y manifestantes.

Ambientada en la década de 1980, la novela de Pynchon explora los ideales de los movimientos radicales de los años sesenta a través de secuencias retrospectivas de sus personajes, en una región ficticia de California.

El filme de Anderson también tiene en su elenco a actores como Sean Penn, Benicio del Toro, Teyana Taylor, Alana Haim o Regina Hall.

Además de ‘One Battle After Another’, DiCaprio tiene en puerta diversos proyectos con el director Martin Scorsese como ‘Devil in the White City’, la serie de Apple ‘Home’.

Con su casa productora Appian Way el actor de ‘The Aviator’ se acaba de unir al documental ‘Nine Little Indians’, de Shannon Kring, sobre los abusos en una escuela secundaria de internado en EE. UU. para niños nativos americanos.

El debut de DiCaprio en Youtube solamente suma una nueva red social más a su amplia lista, el ganador del Óscar cuenta con más de 60 millones de seguidores en Instagram, casi 20 millones de seguidores en Facebook, 18,5 millones de seguidores en X, y más de 6 millones de seguidores en Threads.