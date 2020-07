Llane innova la escena musical con nuevo himno al amor de antes

El músico colombiano nos recuerda los amores de antes con una nueva fusión entre los ricos modernos y el bolero que te hará volver a creer en el amor.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Warner Music Latino

Tras su reciente debut como solista, el cantante y compositor colombiano Llane, sigue innovando en la escena con su sonido auténtico y característico; esta vez nos sorprende con el lanzamiento de “Como Antes”, un tema de su autoría inspirado en los sonidos del bolero cubano que, se complementa con una perfecta declaración de amor.

El vídeo de “Como Antes” fue filmado desde casa y dirigido vía facetime por Teo con quien Llane ya ha trabajado sus clips “Más de ti” y “Amor Bailando”. Allí vemos a un Llane romántico y enamorado que se prepara para una velada llena de sentimiento y buena música.

“Como Antes” fue compuesta por Llane junto al cubano Ángel “Pututi” y la ecuatoriana Cris Chil, la producción estuvo a cargo de Daneon y Xaxo, la mezcla estuvo en manos de Josh Gudwin y además cuenta con la instrumentación sinfónica de Manuel Jalil.

Vienes muy romántico con tu nuevo sencillo llamado “Como Antes”

– Sí, “Como Antes” es un homenaje al romanticismo, una fusión de bolero cubano con sonidos modernos, y sobre todo, una letra para volver a creer en el amor. Como Antes es una canción totalmente personal, aquí desnudo mi alma de la manera más honesta y romántica posible, es una muestra de vulnerabilidad en donde le canto a esa mujer especial, todo lo que significa para mí.

Esta canción también tiene un sentido familiar, ¿correcto?

Así es, “Como Antes” tiene un significado especial para mí, ya que esta era la canción favorita de mi madre. Recuerdo que mi padre siempre enfatizó nuestra educación artística en la cultura de Sabaneta, en donde nací, así que toda la composición y producción de “Como Antes”, evoca los sonidos con los que crecí artísticamente, y es un verdadero sueño cumplido poder cantarla hoy ante el mundo, aún más en estos tiempos, en esta era, en donde necesitamos música que nos llegue directo al corazón, que nos haga recordar lo bonito que es el amor.

Hablemos del video que acompaña el lanzamiento

– El video musical fue dirigido por Teo con quien ya he trabajado anteriormente, pero esta vez lo hicimos por facetime ya que la grabación ocurrió durante la cuarentena. El concepto era hacer de mi casa un lugar ideal y mágico, así como como cuando uno iba a Disney.

A muchos nos ha golpeado la cuarentena ¿y a ti?

– Sabes que no. Nunca lo tomé mal. Por el contrario, siento que me ha hecho crecer como persona y aunque la he vivido solo en mi casa me ha enseñado a estar solo y meditar.

¿Es verdad que eres súper sensible?

– Sí (risas), ¿sabes? Grabando el video de “Como Antes” empecé súper galán, pero a medida que íbamos repitiendo y repitiendo me di cuenta del por qué la compuse y lloré mucho. Soy muy llorón y finalmente soy un artista y uno muy sensible.