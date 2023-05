María Marín revela el secreto mejor guardado en su vida

Para más información visiten: www.mariamarin.com

Nueva York – Con una energía vibrante, una belleza pasmosa y una juventud envidiable, la motivadora, autora y productora María Marín celebró el lunes por todo lo alto su cumpleaños al mismo tiempo que reveló el secreto de su vida más guardado ¡qué Fort Knox!

Sí, la imparable María Marín celebró junto a millones de seguidores en una transmisión en vivo, nada más y nada menos que su cumpleaños número 60. La fantástica celebración del lunes por la noche se pudo ver en simultáneo tanto en Facebook Live, Instagram Live y TikTok Live.

Por años lo más buscado en Google sobre María Marín ha sido la edad, razón por la cual la célebre motivadora se había negado a decirla alegando que el día que lo hiciera “me dejan de gugulear”, confesó ella con picardía. “Por esa razón era el secreto mejor guardado. Donde quiera que voy siempre me preguntan la edad como si fuera un enigma, también me preguntan: ¿qué haces para lucir tan joven y tener tanta vitalidad especialmente cuando has sido diabética desde los 10 años, te inyectas insulina diariamente y tuviste cáncer de seno?”.

Por lo que el pasado lunes 15 de mayo en plena transmisión especial en todas sus redes y sin temor alguno no sólo dijo su edad sino además lo que para ella significaba llegar a esta edad.



“Estoy celebrando mi cumpleaños sintiéndome una mujer bendecida y agradecida, porque hoy es cuando más segura, sexy y saludable me siento’, expresó desde su fiesta María Marín rodeada de globos, amigos y regalos.

Acto seguido, como quien recita una receta infalible de cocina, revela otro secreto, esta vez su rutina de belleza.

“Me mantengo joven cuidando primero mi sistema digestivo, porque es ahí en ese sistema donde en realidad comienzan todas las enfermedades. Como medida preventiva de salud tomo en las mañanas, una cucharadita de vinagre de cidra de manzana diluido en agua y otro de los secretos de belleza uno muy importante es el descanso. Las mujeres tenemos que descansar, tener un sueño reparador…¡embellecedor! Algo que no puede faltar en el botiquín de toda mujer es el citrato de magnesio y para el cuidado de la piel y del rostro, como yo que no tengo arrugas, uso extractos de seda”.

“Soy participe del movimiento anti-edad…no debemos de tener miedo en llegar a la edad que sea, porque les aseguro que ahora a los 60 estoy viviendo el mejor momento de mi vida”, aseguró la exitosa motivadora quien cuenta con más de 13 millones de seguidores en sus redes sociales.