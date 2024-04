Home » Acción » Nadal: “Me lo tomo como mi último año y quiero disfrutar de cada momento”

Nadal: “Me lo tomo como mi último año y quiero disfrutar de cada momento”

El balear lleva desde el miércoles ejercitándose en la capital catalana. "Ha sido una semana de entrenamientos muy positiva. He estado entrenándome aquí con jugadores que tienen un gran nivel y me he sentido bien. Me siento listo para competir", destacó.

Gustavo Reyes / / / 71

