Pandemia agrava fallas en educación en Arizona afectando hispanos

El informe, titulado “Todo por el Futuro de Arizona, El Impacto de COVID-19 en las Familias Latinas”, señala que los estudiantes hispanos enfrentan cinco desafíos principales.

Nueva York – La pandemia de COVID-19 vino a resaltar y exponer aun más las desigualdades dentro el sistema de educación pública de Arizona, afectando directamente a los estudiantes hispanos y de otros grupos minoritarios, indica un reporte dado a conocer este lunes por la organización All In Educación.

El informe, titulado “Todo por el Futuro de Arizona, El Impacto de COVID-19 en las Familias Latinas”, señala que los estudiantes hispanos enfrentan cinco desafíos principales.

Primeramente, un acceso limitado a la instrucción especializada para estudiantes con necesidades especiales y el aislamiento social prolongado que ha provocado que los niños se vuelvan más irritables, desafiantes y agresivos, lo que afecta negativamente su aprendizaje.

En segundo lugar, lo padres reportan no tener las herramientas necesarias para apoyar a sus hijos en su educación. Algunos no se sentían cómodos con su nivel escolar para ayudar a los estudiantes con sus propios estudios.

Tercero, los padres reportan una falta de comunicación, particularmente en español, con respecto al cierre de las escuelas o los recursos educativos disponibles.

Los maestros compartieron sentirse mal preparados para la instrucción en línea y manejar los desafíos adicionales de salud mental y física compartidos por los estudiantes.

En cuarto lugar, las familias latinas reportaron la falta de dispositivos para el aprendizaje en el hogar, así como de acceso a internet confiable, y de familiaridad con software en línea como Google, Classroom, Blackboard y Zoom.

Finalmente, se identificaron desafíos de salud social y emocional.

“Los pasos falsos y los fracasos que padres latinos y las familias latinas han experimentado durante la pandemia del coronavirus no son un fracaso de los maestros sino un claro indicador de que nuestro sistema educativo está descompuesto y es muy desigual y debe de ser rediseñado para garantizar que las comunidades más afectadas por la desigualdad en el sistema tengan voz para arreglarlo”, dio Stephanie Parra, directora ejecutiva de All In Education.

El 46% de los estudiantes en escuelas publicas entre preescolar y duodécimo grado K-12 en Arizona son de origen latino.El reporte está basado en encuestas y entrevistas hechas a través de todo el estado por medio de plataformas sociales, radio y otros medios de comunicación.

La información se da a conocer al mismo tiempo que en el estado de Arizona se debate la reapertura de las escuelas.

La semana pasada, el gobernador de Arizona, Doug Ducey, retrasó el inicio del año escolar para el próximo 17 de agosto. EFE News