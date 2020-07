Pediatras latinos de Nueva York se unen para realizar pruebas de coronavirus

Hace seis semanas varios de los pediatras que ya han abierto sus oficinas como parte de la reapertura de la ciudad comenzaron a hacer la prueba del virus y la de anticuerpos a los pequeños para "evitar una epidemia dentro de la pandemia", dijo a Efe el médico dominicano Ramón Tallaj.

Nueva York – Una red de pediatras latinos se ha unido a la cruzada de Nueva York para prevenir la propagación del coronavirus y realizan la prueba a cada niño bajo su cuidado en clínicas, y previo al inicio del próximo curso escolar.

Hace seis semanas varios de los pediatras que ya han abierto sus oficinas como parte de la reapertura de la ciudad comenzaron a hacer la prueba del virus y la de anticuerpos a los pequeños para “evitar una epidemia dentro de la pandemia”, dijo a Efe el médico dominicano Ramón Tallaj.

“Había miles de niños sin vacunar y ya están al 96 %. Había que evitar una epidemia como ocurrió con el sarampión” agregó Tallaj, fundado del grupo Somos, una red de médicos que atiende a personas de bajos recursos a través del Obamacare durante el inicio de las pruebas en una clínica pediátrica en El Bronx.

De acuerdo con el galeno, un 50 % de los niños testados ha arrojado positivo, una cifra que coincide con el número de familias que también ha tenido el virus.

Explican que con esta pruebas los pediatras pueden estar atentos a síntomas en los niños y los resultados de las pruebas sirven a las autoridades para saber lo que ocurre con los menores de cara al próximo curso escolar ya que esta iniciativa es coordinada con la ciudad.

Tallaj destacó que con el reinicio de los vuelos y los nuevos casos en otros estados el riesgo de contagio en Nueva York es latente por lo que es importante, insistió, en que se aumenten las pruebas.

Tallaj indicó además que están adquiriendo una computadora que les permitirá saber si un niño presenta alguna inflamación, para que sea mas sencillo realizar la prueba y explicó que harán una propuesta al alcalde, Bill de Blasio, y al gobernador estatal, Andrew Cuomo, para que este equipo se instale en las escuelas y que sea manejado por la enfermera del plantel escolar.

Soniasqui Batista, madre cubana que tiene cuatro hijos, estaba entre el grupo de vecinos de la clínica que hacía cola para someterse hoy a la prueba del virus y la de anticuerpos, “porque uno ha tenido contacto con otras personas cuando sale a la calle. Hay que hacérsela para estar seguro y proteger a la familia”.

“Mi hermano es médico en Ecuador y me recomendó que me haga la prueba”, comentó Batista, cuyos hijos tienen 12 , 10 y una pareja de mellizos de 4 años.

“Ahora están en la casa, mi miedo es cuando comience la escuela, ellos no se cuidan como uno. Ahora hay más contagiados”, dijo, una preocupación que compartió también Josefina, una dominicana que también vive a pasos del centro pediátrico en El Bronx y que pedirá a sus hijastros de 19 y 18 años que se hagan las pruebas.

Josefina, que dijo estar preocupada por el aumento de casos en otros estados y con lo que ocurre en su país, también esperó en la cola pacientemente para hacerse la prueba de anticuerpos pese a haber arrojado negativo de la prueba del virus. “Para cuidarme yo y cuidar a otros”, especificó.

“Uno usa los autobuses, vas al supermercado y no sabes quién lo tiene y quién no, uno anda con mascarilla pero hay personas que no la usan”, dijo la mujer quien aseguró que no duerme con los casos del virus en la República dominicana donde viven sus hijos y la mayoría de su familia.

“Añoro regresar y abrazar a mi familia pero por ahora no puedo porque es arriesgarme”, afirmó.

La red de médicos Somos ha estado también trabajando con los consulados latinoamericanos para hacer las pruebas del virus a quienes se quedaron varados debido a la pandemia y la prohibición de vuelos internacionales. EFE News