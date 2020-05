Profesor de Inglés (ELL) da a sus estudiantes inmigrantes una vos durante tiempos sin precedentes

Luis Olivera empodera a familias de inmigrantes mediante la tecnologia

Nueva York – Luis Oliveira es profesor de Inglés (ELL) y director de Artes Unificadas en Middletown High School en Middletown, Rhode Island. También se encuentra entre los muchos educadores que han tenido que hacer el cambio al aprendizaje remoto virtual durante la pandemia de COVID-19. Middletown High School cuenta con una población estudiantil diversa. Si bien gran parte de su clase son inmigrantes de Brasil y Guatemala, Luis también tiene estudiantes de El Salvador, Chile, Jamaica, Japón, Camerún, Dinamarca, Bangladesh, Cabo Verde, Puerto Rico y Ucrania.

La tecnología siempre ha jugado un papel importante en el aula de Luis. Utiliza la tecnología para mejorar la experiencia de aprendizaje y dar voz a sus estudiantes ELL. Ante esta pandemia, sus alumnos tienen la clara ventaja de tener experiencia en el uso de programas como Microsoft Teams for Education y FlipGrid.

“Además, hubo estudiantes que no pudieron conectarse por una variedad de razones. Todo esto hizo que las primeras dos semanas fueran muy interesantes“

Por el contrario, la transición no fue tan fácil para todos los maestros y estudiantes de la escuela. “Como no todos los maestros usaban herramientas tecnológicas diariamente, hubo una curva de aprendizaje. Además, hubo estudiantes que no pudieron conectarse por una variedad de razones. Todo esto hizo que las primeras dos semanas fueran muy interesantes “. Como uno de los cuatro entrenadores tecnológicos de Middletown High School, y un experto innovador en educación de Microsoft, Luis ha ayudado a capacitar a sus compañeros maestros y les ha brindado asistencia según sea necesario durante esta crisis.

Durante estos tiempos sin precedentes, Microsoft Teams se ha convertido en una parte esencial del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Con la transición al aprendizaje remoto, Teams se ha vuelto significativamente más importante ya que le permite a Luis conectarse diariamente con sus estudiantes para sus reuniones de clase, así como también para controlarlos. Luis también integra con frecuencia el uso de Immersive Reader en sus clases. Con el lector inmersivo en Microsoft Teams for Education, los estudiantes pueden escuchar publicaciones, mensajes de chat y leer sus tareas en voz alta. Esta herramienta puede traducir más de 60 idiomas, lo cual es importante cuando se trabaja con un grupo tan diverso de estudiantes.

Utilizando Microsoft Teams, también ha podido ser creativo y adaptar las actividades tradicionales del aula, como dividirse en grupos. “Cuando estamos en el aula y llega el momento de tener que dividirnos en grupos, solo digo: ‘ustedes cuatro, siéntense en esa mesa, y ustedes tres, vayan a esta mesa’. No puedo hacer eso cuando todos están en su propia casa “. Luis ha descubierto que puede lograr esto virtualmente aprovechando los canales en los equipos de Microsoft. Es capaz de crear canales separados para cada grupo de estudiantes. Aquí, los estudiantes pueden comunicarse y trabajar fácilmente con su grupo y él puede saltar de un canal a otro (o de un grupo a otro) para conversar o reunirse con cada grupo.