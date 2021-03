Puerto Rico espera tener vacunada a 31 % de su población en el verano

En una entrevista con la emisora local WKAQ 580, el también médico explicó que ello será posible gracias a la proliferación de vacunas de distintas compañías, además de las actualmente presentes en la isla, que son las de Pfizer y Moderna.

Nueva York – Puerto Rico espera tener vacunada a un 31 % de su población para el verano, mientras se prepara para reabrir los colegios a las clases presenciales por primera vez desde el inicio de la pandemia de covid-19, declaró este lunes el secretario de Salud de la isla, Carlos Mellado.

El funcionario ha adelantado que confía en tener vacunadas a un millón de personas de la isla, del total de casi 3,2 millones de habitantes, para finales de los meses de verano.

En una entrevista con la emisora local WKAQ 580, el también médico explicó que ello será posible gracias a la proliferación de vacunas de distintas compañías, además de las actualmente presentes en la isla, que son las de Pfizer y Moderna.

“Si esto sigue así, si no hay retraso, si no ocurre absolutamente nada (que interrumpa el proceso), yo entiendo que vamos a poder llegar a finales de verano (al millón de vacunados), y con esta vacuna de Johnson and Johnson lo importante es que es un solo ‘shot’ (pinchazo) nada más, y eso nos da la capacidad de poder hacer vacunaciones masivas”, sostuvo.

“Por ejemplo, estar hasta las 11 o 12 de la noche para las personas que no pueden ir por la mañana puedan ir por la tarde”, dijo Mellado.

Por otro lado, reveló que hay actualmente alrededor de 498.818 personas vacunadas, alrededor de 16 % de la población.

Sobre la vacuna de Johnson & Johnson, Mellado informó que se espera el envío de 28.000 vacunas. “De lo que todavía no tenemos la certeza es de que sean 28.000 vacunas todas las semanas”, reconoció.

Además, confió en que en los próximos días y semanas el número de vacunas subirá.

“LA GENTE DE PUERTO RICO ESTÁ AL GARETE”

Por otro lado, Mellado se refirió a las imágenes difundidas en las redes sociales este fin de semana en las que se ve descontrol en cuanto a medidas anticovid, por ejemplo ausencia de distancia social, en la Placita de Santurce, lugar de alta concentración de restaurantes y bares.

“El viernes en la Placita (de Santurce) aquello fue desastroso y no tuvimos la oportunidad de estar ahí porque estábamos en Naguabo. Hay veces que son tres y cuatro sitios a la vez”, dijo.

“La gente en Puerto Rico está al garete (sin control)”, manifestó.

A ello se suman los casos de turistas que no cumplen con las medidas sanitarias pertinentes: “Ellos (los turistas) se creen que están en un lugar que no hay la covid-19 y está mal”, agregó.

“En Puerto Rico estamos tratando de acabar con la pandemia. Vemos todos los días cómo las hospitalizaciones bajan, y la cantidad también baja por el esfuerzo de vacunación y el esfuerzo de rastreo. Pero por otro lado vemos que por las noches aquí hacen fiesta y los turistas vienen sin mascarilla y se meten a todos lados, y si le dicen algo le salen de atrás para adelante. Hay que trabajar con eso”, añadió Mellado.

En otra entrevista radiofónica, con Normando Valentín en la Mañana por Notiuno 630, el comisionado de la policía municipal de San Juan, José Juan García, dijo sobre lo ocurrido en la Placita de Santurce que ha citado a la oficialidad de la policía municipal de San Juan.

“Vamos a reunirnos (para solucionar el problema). Definitivamente la estrategia del plan que está establecido allí va a haber que cambiar y redirigir algunos puntos para evitar que esta situación ocurra” nuevamente, agregó.

“A muchas personas parece que se la ha olvidado que existe la covid-19, y que mata”, indicó.

REGRESO A CLASES PRESENCIALES

Por otro lado, gradualmente los colegios podrán reabrir sus puertas a las clases presenciales, por primera vez desde hace un año.

Primero lo harán los colegios privados y luego las 115 escuelas a las que se ha dado un permiso previo para hacerlo, pero que ahora deberán instaurar todas las medidas anticovid y el nuevo protocolo.

El Departamento de Educación (DE), impone que en el sistema público de enseñanza haya adiestramiento del personal escolar entre el 3 y el 5 de marzo; el 9 de marzo habrá una asamblea virtual para padres y encargados, y el 10 de marzo se reanudan las clases en caso de tener la certificación definitiva de Salud.

La Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP) y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) siguen con las labores de mantenimiento en los planteles para asegurarse de que estén acondicionados. EFE News