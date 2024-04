RINGO STARR LANZA FEBRUARY SKY EL NUEVO SENCILLO DE SU PRÓXIMO EP

EL NUEVO SENCILLO DE SU PRÓXIMO EP LLAMADO CROOKED BOY, SERÁ LANZADO EL 12 DE ABRIL.

Nueva York – Hoy, Ringo Starr anuncia “February Sky”, el primer sencillo de su próximo EP, llamado “Crooked Boy”. Éste será su cuarto EP consecutivo, e incluye 4 temas originales. Todas las canciones fueron escritas y producidas por Linda Perry para que Starr las hiciera propias, agregando voces y tocando la batería. El nuevo EP se lanzará en un vinilo de color mármol de edición limitada para el Record Store Day el 20 de abril de 2024. El viernes siguiente, 26 de abril, se lanzará digitalmente. Los fanáticos pueden pre-ordenar el vinilo en negro y el CD a partir de ahora, los cuales se lanzarán el 31 de mayo.

Luego de colaborar en dos canciones que aparecieron en EP anteriores (“Coming Undone” en “Change the World” y “Everyone and Everything” en el “EP3”), Linda se acercó a Ringo y le preguntó si le podía producir un EP completo, y “Crooked Boy”, compuesto por “February Sky”, “Gonna Need Someone”, “Adeline” y “Crooked Boy”, es el resultado.

“Linda me hizo un gran EP; lo produjo en su estudio y luego me envió las pistas, a las que luego yo agregué batería y voz”, dijo Ringo. “‘February Sky’ es genial – muy cambiante – y como Linda la escribió específicamente para mí, por supuesto que tiene un elemento positivo de paz y amor”.

“Voy a levantarme y elevarme por encima de la lluvia

Iniciar una revolución en estos días más brillantes

Encontré las piezas que faltaban,

que estaban vacías a la vista

Bueno, ya tuve suficiente del cielo de febrero”

“February Sky” estará disponible para reproducción y descarga el viernes 12 de abril en todas las plataformas. Mientras, los fanáticos pueden pre-guardar la canción aquí. Además, se creó un visualizador que incluye clips nunca vistos de los archivos de Ringo.

Los fanáticos podrán escuchar por primera vez el EP completo en Amoeba Music Hollywood el 18 de abril. Amoeba tendrá una edición exclusiva de vinilo rojo de 7” del sencillo “February Sky”, disponible para la venta en este evento, en cantidades limitadas. Los detalles de la reproducción y el sencillo están disponibles aquí.

En otras noticias de Ringo: Se publicó recientemente su octavo libro, “Beats & Threads”, a través de Julien’s Auctions. Las tendencias que Ringo marcaba eran tan características como el ritmo de su batería, y este libro presenta más de 200 imágenes, incluídas fotografías nunca antes vistas y detalles extensos sobre su batería. Ringo, en colaboración con el destacado historiador, autor, orador, baterista y coleccionista de baterías antiguas, Gary Astridge, ofrece por primera vez la mirada más completa a sus legendarias baterías de la era de los Beatles, que contienen décadas de información basada en investigaciones con información curada y fotografías detalladas de estas piezas de la historia de la música. Ya se encuentra disponible a través de www.juliensauctions.com.

Además, Ringo volverá a llevar a su All Starr Band de gira para 12 shows durante la primavera -las fechas se enumeran a continuación- y próximamente habrá fechas adicionales para el otoño.

22 de mayo en Las Vegas, NV – The Venetian

25 de mayo en Las Vegas, NV – The Venetian

26 de mayo en Las Vegas, NV – The Venetian

29 de mayo en Las Vegas, NV – The Venetian

31 de mayo en Las Vegas, NV – The Venetian

1 de junio en Las Vegas, NV – The Venetian

5 de junio en CDMX, MX – Auditorio Nacional

6 de junio en CDMX, MX – Auditorio Nacional

6 de junio en Hidalgo, TX – Payne Arena

8 de junio en Austin, TX – The Moody Theater