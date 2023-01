Home » Boom » Steven Spielberg opta por novena vez al Óscar al mejor director

Steven Spielberg opta por novena vez al Óscar al mejor director

Spielberg luchará por la estatuilla con los directores Martin McDonagh (“The Banshees of Inisherin”) Daniel Kwan y Daniel Scheinert (“Everything Everywhere All at Once”), Todd Field (“Tár”) y Robert Östlund ("Triangle of Sadness"), informó la Academia de Hollywood este martes.

Gustavo Reyes / / / 70

0 Shares Facebook Twitter Pinterest Google+