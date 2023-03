Home » Boom » Washington premia el humor de Adam Sandler

En la alfombra roja previa a la gala, Sandler recordó a EFE su primer monólogo de humor cuando tenía 17 años: "No estuve muy bien esa noche. No le gusté a nadie, pero me dio el subidón de estar en el escenario y tratar de hacer reír a la gente. No funcionó, así que me dije: 'vamos a ser buenos en eso".

Gustavo Reyes / / / 73

