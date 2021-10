Chrissie Fit sabe lo que hiciste el verano pasado…

La actriz cubana-americana protagoniza serie "I Know What You Did Last Summer", un clásico novelero traído al 2021.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Akiva Griffith

En 2007, Chrissie Fit saltó a la fama después de que fuera elegida como Mercedes Juárez en el drama médico, Hospital General. También es conocida por su papel de CheeChee en DCOM, Teen Beach Movie y por su papel de Florencia “Flo” Fuentes en Pitch Perfect 2.

Fit hizo su debut como actriz en la serie de televisión Nickelodeon 2006, “Zoey 101” al lado de la hermana de la cantante Britney Spears, Jammie Lyn Spears, pero fue con su papel en la telenovela matutina “General Hospital, donde interpretó a Mercedes desde 2007 hasta 2012 con el que se ganó el amor del público. También escribió, dirigió y protagonizó la serie web, “The Subpranos”, interpretando el papel de Denise Flores de la Rosa. Fit también ha aparecido en episodios de Southland”, “House M.D.”, “General Hospital: Night Shift” y “The Middleman”.

En esta oportunidad hablamos con Chrissie acerca del gran lanzamiento de la serie “I Know What You Did Last Summer”, una versión de la famosa película del 97 y esto nos contó acerca de su personaje Kelly.

¿Qué se siente ser parte de esta franquicia?

– Me siento muy dichosa de estar en otra franquicia que a mucha gente le ha encantado. Me gustó mucho que, aunque está basada en la película y el libro tiene su propia línea argumentativa.

¿Qué es diferente esta vez?

– Bueno, principalmente los tiempos han cambiado. La película fue hecha en el 97 así que imagínate todo lo que ha evolucionado. Cuestiones como la tecnología y social media son completamente nuevas.

¿Qué es lo que más te gusta de tu personaje Kelly?

– Este iba a ser un personaje muy pequeño y lo bueno fue que el director dijo no… debes aparecer más en escena. En cuanto a lo que más me gustó podría ser que en esta película no canto (risas). Es un personaje completamente diferente que me han visto hacer.

¿Cómo te sientes haciendo horror?

– Es muy diferente y hasta mi familia no lo creía. A mí me da miedo todo así que no tuve que actuar mucho (risas).

Hablemos de las locaciones, sabemos que grabaron en Hawai

– ¡Sí! Qué contrariedad… Grabar algo tan tenebroso en un paraíso tan hermoso. Quiero decirte que las grabaciones fueron espectaculares y nos divertimos mucho con el equipo.