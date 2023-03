CLARISSA MOLINA SE UNE AL FUROR DEL 2023 WORLD BASEBALL CLASSIC

Es la primera mujer en lanzar la primera pelota en un partido del 2023 world baseball classic.

Nueva York – La presentadora de televisión, actriz, y modelo, Clarissa Molina, fanática del baseball y de su selección, se une a la fiebre del World Baseball Classic lanzando la primera pelota del partido de este martes, 14 de marzo entre su país de origen República Dominicana vs. Israel.

Este martes, la presentadora de El Gordo y La Flaca, dejo a un lado las camaras de television en apoyó a su selección, formando parte del primer lanzamiento durante el juego contra Israel desde el LoanDepot Park en la Ciudad de Miami y así convirtiéndose en la primera mujer de la temporada del 2023 World Baseball Classic en lograr lanzar la primera pelota durante un partido. Molina, quien salió al campo de juego al ritmo del icónico himno de Toño Rosario “Kulikitaka” tuvo el honor y privilegio de compartir con algunos de los jugadores de su selección previo al lanzamiento como Diaz (#46) y el campocorto, Wander Franco (#5) quien también acompañó a Clarissa durante el lanzamiento obteniendo gran ovación por parte de los asistentes.

“Para mí fue un sueño no solamente para mi si no por mi papá, por mis hermanos, ya que el baseball forma parte de mi crecimiento, de nuestra cultura, es algo llevamos en la sangre. El hecho que yo pude lanzar la primera pelota en un World Classic para mi significa el mundo”, de esta manera se expresó Clarissa Molina quien también recordó momentos de su infancia agregando “Recuerdo cuando yo era pequeña, que me dormía en las piernas de mi mama en diferentes estadios de baseball en la República Dominicana mientras que mis hermanos cumplian sus suenos como peloteros, jugando en todos los plays en San Pedro, En Santiago, en la capital, aparte del estadio del Cibao para ver las Águilas Cibaeñas.

Previo al partido, Clarissa se pudo comunicar con el ex lanzador dominicano de las grandes ligas de Béisbol, 8 veces All-Star, y campeón de la Serie Mundial del 2004, Pedro Martinez quien le pudo dar varios consejos y entrenamiento virtual de cómo lograr el éxito dentro del campo de juego. Su familia de El Gordo y La Flaca no se quedó atrás y también le demostraron su apoyo y orgullo al prepararle un segmento especial en el que Lily y Raul también lucieron sus habilidades de baseball junto a la presentadora.

No cabe duda de que Clarissa Molina sigue sorprendiendo y siendo un gran ejemplo de superación personal y representante para todas las mujeres que luchan por cumplir sus sueños sin importar los obstáculos que se le atraviesen en el camino.