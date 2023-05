Conoce a Stefano Alcantara y Yomico Moreno en The New York Empire State Tattoo Expo del 12 al 14 de mayo

La espera terminó... Conoce a los mejores artistas del tatuaje este fin de semana en Nueva York.

Nueva York – The New York Empire State Tattoo Expo, una de las reuniones más grandes de tatuadores internacionales de élite en todo el mundo, anunció a los anfitriones de este año, Yomico Moreno y Stefano Alcantara. La Expo, presentada por Inked Magazine, se llevará a cabo en Nueva York del 12 al 14 de mayo de 2023.

La Expo reúne a cientos de tatuadores, coleccionistas y espectadores durante tres días para celebrar la cultura del tatuaje.

Detalles del evento:

New York Hilton Midtown | 1335 Avenida de las Américas, Nueva York, NY 10019

Viernes 12 de mayo desde las 4pm hasta las 12am

Sábado 13 de mayo, de 12pm a 12am

Domingo 14 de mayo de 12pm a 7pm

Este año los anfitriones son Stefano Alcantara, fundador de Stefano Tattoo Studio en Ft. Lauderdale, Florida, y Yomico Moreno, Fundador del 1983 Art Studio en Brooklyn, Nueva York. Ambos son tatuadores de celebridades de élite. Esta es la primera vez que la Expo cuenta con dos poderosos latinos que representan su cultura y pasión por el arte que impulsa la autoexpresión.

Hablamos con ambos anfitriones y esto nos contaron de la convención de tatuajes más importante del país que arrancó con el pie derecho en la Gran Manzana

¿Qué se siente ser anfitriones de esta Convención tan importante?

STEFANO ALCANTARA: Para mí es un honor haber empezado y haber tenido el éxito de esta convención. Por primera vez somos dos latinos los hosts de la convención de tatuadores de este país y una de las mas importantes del mundo. Es algo muy emocionante para mí.

YOMICO MORENO: Me siento muy honrado por la invitación y como emigrante en la ciudad de Nueva York me siento muy contento de dar un poco de identidad a un ciudad como esta que está hecha y construida por los inmigrantes.

¿Cómo creaste la convención?

STEFANO ALCANTARA: Esta convención nació luego de mi experiencia en la industria de los tatuajes y los diferentes viajes y conferencias al rededor del mundo. Quise crear junto a mi socio una convención de alto nivel en la ciudad de Nueva York.

¿Qué podemos esperar de la versión de este año?

STEFANO ALCANTARA: Tenemos casi 800 artistas reunidos en tres pisos del Hilton de Manhattan y tenemos por primera vez a Contraluz, el mezcal de mi gran amigo Maluma. Vamos a juntar un poco los dos mundos y creo que será un junte muy poderoso.

¿Cómo empezaron en la industria del tatuaje?

YOMICO MORENO: Soy venezolano y llevo 18 años en la industria. Siempre he pintado y me di cuenta que podia hacerle esto a la piel, así que empecé con una maquina súper casera y gracias a Dios he podido crecer yo y la industria también. Creo que ningún arte puede llegar a ser tan intimo y tan personal como un tatuaje. Es lo que me gusta, me encanta y lo amo.

STEFANO ALCANTARA: Estudié diseño gráfico y soy pintor pero el hecho de pintar en un cuerpo es algo súper especial. El tatuaje o el canvas tiene una respuesta hacia ti. El proceso es de largas sesiones, representa un dolor y hay un commitment de ambos lados.

¿Cuál es tu estilo?

YOMICO MORENO: Mi estilo es el realismo. Retratos pero de un tiempo para acá empecé a darle un poco surrealismo. Las ideas que tenemos en la cabeza llevarlas afuera y hacerlo y decirlo.

STEFANO ALCANTARA: Creo que mi estilo ha cambiado confirme va pasando el tiempo. El estilo que tenía hace 10 años es diferente al de ahora. Ahora interpreto personalmente el realismo. Le meto mi propio gusto. Ahora incluyo relieves y trazos diferentes.

¿Se han tatuado ustedes mismos?

YOMICO MORENO: Sí, pero no lo volvería a hacer.

STEFANO ALCANTARA: Sí. La experiencia de tener que verte al espejo e irte hacia el lado contrario no es muy buena (risas). Tampoco lo volvería a hacer (risas).