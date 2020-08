Cristian Grassi, el modelo de Armani que venció el cáncer

El apuesto modelo argentino nos cuenta cómo por medio de la alimentación vegana, el yoga y la meditación venció en cáncer en la glándula timo. Además, nos cuenta todo acerca de su última campaña publicitaria con Just For Men y hasta un hotel boutique que quiere construir en Tulúm. Definitivamente, todo un visionario.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Priscilla Miranda

@shotbymiranda

Agencia de PR: SGG Public Relations

@sggpublicrelations”



Cristian Grassi es uno de los mayores modelos a nivel mundial. Nacido y criado en Argentina, Cristian ha vivido y trabajado en todas las grandes capitales de la moda del mundo, pero en la Ciudad de México es donde más tiempo ha vivido y dónde recibió uno de los golpes más duros de su vida.

El modelo de ojos verdes, 1,88 m de altura y pelo largo castaño, comenzó a trabajar en el mundo de la moda a sus 22 años. Poco después de haber finalizado sus estudios de periodista deportivo, se mudó a la ciudad de Milán y así comenzó su carrera internacional en el mundo de la moda.

Pero para Cristian todo cambió en el año 2006 cuando su madre murió víctima de cáncer, y en el 2013, cuando su carrera estaba en pleno auge, esa misma enfermedad nuevamente invadió su vida. A sus 30 años fue diagnosticado con cáncer en la glándula timo por el cual requirió 8 meses de tratamiento de quimioterapia y radioterapia.

¿Cómo llegaste mundo del modelaje?

– De la manera más casual. Acompañaba a mi novia a un casting y allí me fichó un fotógrafo que me ofreció unas fotos y desde ahí empecé a trabajar como modelo. No tenía idea de cómo ponerme frente a cámara, ni sabía nada sobre el medio. Estaba bastante negado por el prejuicio que le tenía a la profesión

¿Después de empezar de esta manera tan casual en qué revistas apareciste y con qué marcas has trabajado?

– Wow! Con revistas te puedo decir que con GQ, Esquire, Cosmopolitan, Men’s Health, Elle, Glamour, Gentleman, Life&Style, Arena entre otras. Y con marcas como Lee, Levis, Just For Men, Garnier, Trident, Land Rover, etc. Por último, he tenido la dicha de trabajar con fotógrafos de moda como Ben Watts y Martín Traynord.

¿Cómo venciste el cáncer?

– La alimentación vegana, la práctica de yoga y la meditación fueron una parte fundamental para superar esta enfermedad. El cáncer me mató el ego, fue un tema tabú durante mucho tiempo. Pero aprendí y hoy quiero ayudar a las personas a que se cuiden antes de enfermarse.

¿Cuál fue tu último trabajo como modelo antes de que llegara la pandemia?

– En este momento soy la imagen de la marca Just For Men, para la que trabajé con el fotógrafo Ben Watts en Nueva York.

También te hemos visto como embajador de una marca de sombreros.

– Siempre he tenido gran fascinación por los sombreros, y en la actualidad soy embajador de la marca de sombreros Inti Spirit, fabricados en Tulúm. Los invito a todos a que los conozcan son espectaculares.

Después de haber viajado el mundo trabajando y de enfrentarte a una enfermedad tan fuerte, ¿cuál es tu sueño?

– Tengo un pequeño terreno en Tulúm y me encantaría construir un hotel boutique + holistic center para retiros de yoga y educación para vivir mejor.