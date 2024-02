El Legendario Ringling Bros. and Barnum & Bailey Presenta: The Greatest Show On Earth

El icono Americano llega con un espectáculo increíble por toda la nación ofreciendo Comedia, emoción y arte para Niños y personas de Todas las Edades

Nueva York – Feld Entertainment, el líder mundial en entretenimiento familiar, se enorgullece en recibir a Niños y personas de Todas las Edades a la altamente anticipada gira por Norte América de Ringling Bros. And Barnum & Bailey® The Greatest Show on Earth®. Esta inmersiva experiencia en vivo es algo que el público jamás a visto, llena de increíbles acrobacias que llegan al límite del potencial humano. El icono Americano re-imaginado cautivará a familias por medio de una experiencia de 360 grados que lleva a los fanáticos a la acción y música, creando conexiones reales entre los artistas y el público. Ringling Bros. And Barnum & Bailey – The Greatest Show on Earth se presenta en:

Brooklyn Barclays Center

22 febrero @7PM; 23 febrero @2PM y 6PM; 24 febrero @11AM, 3PM, 7PM; 25 febrero @11AM y 3PM

Newark Prudential Center

29 febrero @7PM; 1 de marzo @7PM; 2 de marzo @11AM, 3PM y 7PM; 3 de marzo @12pm y 4PM

Belmont Park UBS Arena

8 de marzo @7PM; 9 de marzo @11AM, @3PM, @7PM; 10 de marzo @11AM, 3PM y 7PM

¡Lleno de emoción explosiva, The Greatest Show on Earth comienza y termina con un bang! Lauren Irving, Alex Stickels y Jan Damm unen fuerzas como Aria, Stix y Nick Nack quienes sirven como el alma, ritmo y comedia del espectáculo, guiando el público por medio de una experiencia interactiva e inmersiva. Esta aventura llena de música explota con ritmos pegajosos, canciones y risas que tendrán al público aplaudiendo, cantando y bailando en todo momento. Acompaña a Aria, Stix y Nick Nack como los guías del espectáculo, juntos con el público se encontraran con acrobacias nunca antes vistas y actos de comedia. Un elenco diverso de todo el mundo que incluye a 75 artistas provenientes de 18 países, incluyendo Argentina, Canadá, Cuba, Etiopia, Italia, Mongolia, España, Ucrania y Estados Unidos inspirara al público por medio de diferentes actos incluyendo:

Actos nunca antes vistos

El re-imaginar este increíble icono Americano significa recrear actos tradicionales y agregar una nueva esencia de sorpresa y maravilla. La Cuerda Floja Triangular, un acto liderado por la familia López, sexta generación de familia circense de descendencia Chilena y Mexicana, elevan el espectáculo a nuevas alturas con una totalmente nueva aproximación a la cuerda floja tradicional. ¡Tres alambres de más de 25 pies de alto se conectan en forma triangular mientras malabaristas suben a los hombros de uno al otro, manejando bicicletas entre los angostos alambres y hasta parándose de manos haciendo hazañas increíbles! La Rueda Doble del Destino es aún más extrema, con cuatro desafiantes acróbatas saltando y girando suspendidos sobre más de 30 pies de altura y moviéndoselo a velocidades increíbles.

Actuaciones de Graciosos Comediantes

Nick Nack y el trío Equivokee brindan humor y sonrisas de una manera totalmente inesperada. Nick Nack, uno de los guías del espectáculo, junto con el trío ucraniano, nos presentan con un estilo moderno de comedia, dejando atrás el maquillaje y enfocándose en ofrecer diversión a los Niños de Todas las Edades por medio de una mezcla de estilos Rola Bola, malabares, acrobacia, baile y mucha más diversión. El acto cómico nos presenta a Bailey, un robot cuadrúpedo y el próximamente mejor amigo de todos. ¡El público podrá encontrar a Bailey por todo el espectáculo divirtiéndose y haciendo travesuras con Nick Nack!

El Parque de Diversiones Perfecto

Esta experiencia modular de 360 grados es el perfecto parque de diversiones con elementos llenos de color que invocan una caja de juguetes, el ambiente se activa con los increíbles acróbatas y actores. Después se transforma en un parque de patinaje y ciclismo mientras estas vuelan en un acto de alta adrenalina y deporte extremo. Presentando a un grupo de ciclistas de BMX, bicicletas de montaña y hasta un extremo uni-ciclo, estos ciclistas saltan sobre un trampolín construido en el centro y usado como una rampa única en su estilo. Rampas de doble lado permiten que estos atletas se enfrenen el uno al otro en acrobacias y piruetas épicas.

Trapecio Entrecruzado

Nueve artistas de trapecio ascienden en el Trapecio Entrecruzado – el perfecto set de columpios que consiste de cuatro pedestales en este acto multidireccional. Los “Flying Caceres” vuelan de frente atrás y de arriba abajo en desafiantes vuelos que cualquier movimiento en falso puede determinar el resultado del acto. Este espectáculo que desafía el tiempo se transforma en un acto mágico al momento de que dos de las plataformas desaparecen, permitiendo para trucos más atrevidos a revoluciones más altas, incluyendo una rotación doble de barra a barra, por primera vez vista en The Greatest Show on Earth.

Espectáculo Aéreo & Acrobático

Cada asiento en The Greatest Show on Earth provee una vista asombrosa, los fanáticos serán testigos de una combinación de acróbatas aéreos que brillan esplendorosamente en el aire. Brincando, clavándose, y volando por todo el espectáculo, estos acróbatas dejarán al público en asombro con actos que varían desde La Tabla de Balanceo, Balanceo de Mano a Mano, Brincando entre Aros, Malabares con los Pies, y más actos impresionantes. El gran cierre del show, el Cohete Ringling, presentando por Skyler Miser que se lanza por toda la arena en un acto increíble a más de 65 millas por hora.

Alturas Rompe Récords

Rodando por alturas impresionantes, Wesley Williams, es el One Wheel Wonder, un acróbata parte del Guinness World Records que toma un nuevo reto al tratar de romper un récord mundial noche tras noche. Wesley monta diez diferentes uni-ciclos durante el espectáculo, incluyendo su gran acto en el cual maneja un uni-ciclo estilo acordeón que sube y sube con cada rotación de los pedales, subiendo hasta alturas de más de 34 pies.

Dinámicas Actuaciones Musicales

El público bailará junto al ritmo de música original, interpretaciones del género pop, y tambores al estilo de rock en The Greatest Show on Earth. Argendance, el rimbombante grupo de danza Argentino, presenta una fusión de Boleadoras y Malambo, creando momentos dinámicos junto al guía del espectáculo Stix, el alma del ritmo del espectáculo. El Melody Mixer, un momento único e interactivo que presenta contenido musical inspirado en el público que incorpora y sorprende a los fanáticos presentes.

BOLETOS: Boletos accesibles para toda la familia – los boletos pueden ser comprados en Ticketmaster.com o en persona en las taquillas del recinto. *El Precio de los boletos es sujeto a cambios basado en demanda.