Eli Manning y Vinatieri en la lista al Salón de la Fama de la NFL

Eli Manning, quien venció en dos Super Bowls a los Patriots de Tom Brady, y Adam Vinatieri, ganador de cuatro trofeos Lombardi, encabezan la lista de 25 semifinalistas que aspiran a formar parte del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en su clase 2025.

Manning y Vinatieri junto a Luke Kuechly, Terrell Suggs, Earl Thomas y Marshal Yanda, son semifinalistas en su primer año en el que son elegibles para ingresar al recinto de los inmortales de la NFL que se encuentra en Canton, Ohio.

Eli, ex ‘quarterback’ leyenda de los New York Giants, fue el único mariscal de campo en la liga capaz de superar en dos partidos por el título de la NFL a la dinastía forjada por Tom Brady en los New England Patriots a los que les ganó los Super Bowls XLII y XLVI, en los que también fue designado como Jugador Más Valioso.

Adam Vinatieri, considerado uno de los mejores pateadores en la historia de la NFL, hizo historia con los Patriots, equipo con el que triunfó en los Super Bowls XXXVI, XXXVIII, XXXIX y XLI.

Posee varios records en la liga, como el de más puntos anotados, con 2.673; más goles de campo convertidos, 599; es dueño de la racha de más patadas de tres puntos acertadas de manera consecutiva, con 44; además de que es el único pateador incluido en la lista ‘NFL 100 All Time Team’ (los 100 mejores jugadores de NFL de todos los tiempos).

Esta lista de 25 semifinalistas de la era moderna, que inició con 167 jugadores, será reducida a los 15 finalistas que serán anunciados el próximo 20 de diciembre, en dicho listado también se incluirán a tres candidatos séniors y un entrenador.

Los estatutos del Salón de la Fama estipulan que se seleccionarán entre ocho y cuatro nuevos miembros para la clase 2025 que serán anunciados en el próximo mes de febrero.

Además de los seis jugadores mencionados, la lista la completan Fred Taylor, Ricky Watters, Anquan Boldin, Torry Holt, Steve Smith Sr., Hines Ward, Reggie Wayne, Antonio Gates, Willie Anderson, Jahri Evans, Richmond Webb, Steve Wisniewski, Eric Allen, Rodney Harrison, Darren Woodson, James Harrison, Jared Allen, Robert Mathis y Vince Wilfork. EFE