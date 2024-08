Felipe Peláez: el vallenato no actúa como un género unido

El cantante colombo-venezolano Felipe Peláez lleva dos décadas en la industria musical y su voz es una de las más reconocidas del vallenato, que, en su opinión, tiene una “pequeña falla” y es que no ha crecido más porque no “actúa” unido.

“Tenemos una pequeña falla, más bien sistemática: no actuamos como un género unido, somos islas independientes”, expresa Peláez en una entrevista con EFE en Bogotá, en la que agrega: “cuando se trata de crecer como género, todos unidos, diciendo que vamos para allá, nos ha faltado (el impulso), como si lo han tenido otros géneros”.

El artista, nacido en Maracaibo el 7 de febrero de 1976, resalta que el vallenato, a pesar de no crecer más, “siempre va a ser parte de la canasta familiar (cesta básica) del colombiano”.

“Es impresionante los acordeoneros de nueva generación, hay una cantidad de cantantes excelentes, también hay un relevo generacional muy bonito. Eso me alegra y me tranquiliza mucho”, afirma.

Peláez manifiesta que no ve en las nuevas generaciones ese ánimo que tuvieron artistas como él, Jorge Celedón y Silvestre Dangond de conquistar mercados como Perú, Ecuador y Panamá, aunque admitió que “el vallenato es tan noble en su forma de trabajar que literalmente con el autoconsumo tiene”.

“Es decir, nosotros somos un país supremamente consumidor de música vallenata, los nuevos artistas no tienen la necesidad imperiosa, sí o sí, de salir, aquí tienen un circuito bastante serio y bastante chévere para trabajar”, explica.