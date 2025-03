Gelena Solano: La Reportera Estrella de UNIVISION CH41 – El Gordo y La Flaca

Univision

Gelena Solano, la emblemática reportera de “El Gordo y La Flaca” en Univisión, ha sido una figura destacada en el mundo del entretenimiento durante más de 20 años. Con su carisma, dedicación y una inigualable capacidad para conectar con el público, Gelena se ha convertido en una de las celebridades más queridas y cotizadas de la televisión hispana. Su trayectoria se ha caracterizado por entrevistas exclusivas y una originalidad que la distingue en cada aparición.

Desde la vibrante ciudad de Nueva York, la capital del mundo, Gelena nos mantiene informados a diario a través de su enlace en vivo, donde comparte las últimas noticias y tendencias del mundo del espectáculo. Su presencia en la pantalla no solo aporta información, sino que también refleja la energía y el dinamismo de una de las ciudades más icónicas del planeta.

Originaria de la República Dominicana, Gelena ha logrado establecerse como una figura muy querida en Nueva York. Con más de dos décadas de experiencia en el programa de entretenimiento número uno a nivel nacional, ha demostrado ser una profesional versátil. Su carrera incluye roles como reportera de tráfico y el segmento de la temperatura en varias emisoras radiales y en Univisión Canal 41, y actualmente se destaca con una participación especial en el programa de radio “El Palo con Coco” en la emisora La X 96.3 FM, conducido por el reconocido locutor Coco Cabrera.

Gelena es graduado de Comunicaciones en Kean Universidad en Union New Jersey y a lo largo de su carrera ha tenido el honor de cubrir las alfombras rojas de prestigiosos eventos, incluyendo Premios Lo Nuestro, Premios Juventud, Latin Grammy, MTV Music Awards, Met Gala, entre otros. Su capacidad para captar la esencia de cada evento la ha convertido en una favorita entre las celebridades y el público.

A lo largo de su carrera, Gelena ha sido reconocida con numerosos galardones, incluyendo dos premios Emmy. Además, ha sido honrada con las llaves de la ciudad por su destacado trabajo en Union City, Jersey City y la Gran Urbe. Sin embargo, su reciente nominación a los prestigiosos Premios Soberano tiene un significado especial para ella, ya que representa un reconocimiento a su labor en su país natal.

Gelena quien fue galardonada entre los 50 más bellos de la Revista People en español, ha consolidado como la imagen de numerosos comerciales en el área triestatal y cuenta con una sólida base de seguidores en sus redes sociales. Su credibilidad y respeto en el medio han fortalecido su marca personal, siendo apoyada por una amplia gama de celebridades que la siguen y la respaldan.

Por primera vez, Gelena ha sido nominada a los Premios Soberano, y su reacción ha sido de pura alegría. “¡Feliz, honrada y agradecida! Después de tantos años en los medios, finalmente me nominan. Para mí, esto es un orgullo y algo muy anhelado. Recibo esta nominación con mucho amor y significa mucho tanto a nivel personal como profesional.

Esta nominación me compromete aún más a seguir haciendo un mejor trabajo. Estoy profundamente agradecida con Dios, con la cadena Univisión y ‘El Gordo y La Flaca’ por esta oportunidad, y con toda la gente que me apoya.”

Gelena continúa brillando en el mundo del entretenimiento, y su historia es un testimonio de esfuerzo, dedicación y pasión por su trabajo. Su legado sigue creciendo, y su influencia en la comunidad hispana es innegable.

Actualmente Gelena Solano ha dado vida a su canal de YouTube, llamado “Gelena Solano” donde abre las puertas de su mundo personal para conectar con sus fanáticos a través de fascinantes charlas sobre belleza, moda y sus vivencias más memorables.”

Gelena es una figura reconocida en el ámbito de entretenimiento por más de 20 años. Es una reportera que se ha ganado el respeto y cariño de las personas con las que trabaja como es el caso de “El Gordo y La Flaca” (Raúl de Molina & Lili Estefan) en Univisión, donde ofrece contenido en el mundo del espectáculo. Gelena se distingue por cubrir diferentes áreas dentro de la comunicación como reportar el tráfico, el clima en el Canal 41 y su participación en programas de radio como “El Palo con Coco” con el Sr. Alipio (Coco) Cabrera.

Gelena, ¿A qué edad decides que tu futuro eran los medios artísticos y a quién admirabas en ese entonces?

“Desde que era niña, he sentido una profunda pasión por los medios de comunicación. Recuerdo cómo, con un cepillo de cabello en mano, organizaba entrevistas improvisadas con mi abuela y mis primas frente al espejo, creando un mundo donde la curiosidad y la conexión eran protagonistas. Al llegar a este país, me inspiré en programas icónicos como el Show de Cristina, donde cada historia cobraba vida a través de la empatía y la autenticidad. Este sueño de seguir sus pasos y hacer entrevistas significativas se ha convertido en mi propósito profesional, y cada día trabajo con dedicación para lograrlo.”

Eres famosas por cubrir las alfombras rojas de diferentes premios y eventos, ¿En cuales has estado? ¿Cuál te falta y te gustaría estar?

En la vida tenemos que aprovechar cada momento e ir tras nuestros sueños es por eso que tras graduarme de Kean University, inicié mi camino en el mundo de la comunicación trabajando en un programa local de cable llamado Tropicalísimo, y más tarde en Movidisimo, donde Frank y Cecilia se convirtieron en mis mentores. Ellos creyeron en mí y me dieron la oportunidad de brillar en un programa de entretenimiento. Con el corazón lleno de determinación, empecé a tocar puertas en Univision, aunque en ese momento no estaba destinado a que me dieran la oportunidad; simplemente, “no era mi tiempo”. Sin rendirme, trabajé en varias emisoras, como Wado 1280 AM y en una emisora de noticias las 24 horas. Recuerdo que mi horario era de 3 a.m. a 1 p.m., y después de esos intensos turnos, manejaba dos horas a Hartford y cuatro a Boston, casi sin dormir. Mi deseo de superación era más fuerte que el agotamiento, hasta que un día, el cansancio me pasó factura y sufrí un grave accidente. Dios me dio una segunda oportunidad; pasé días hospitalizada y tuve que recibir meses de terapias para caminar, hablar y escribir nuevamente. Con el tiempo, trabaje en la emisora Latino Mix, en el programa ‘Coco y Celines’, simultáneamente hacia segmentos de tránsito y también en el segmento de la Temperatura en Univision Canal 41 Finalmente, audicioné para ‘El Gordo y la Flaca’ y, para mi sorpresa, esa misma noche recibí la llamada que cambiaría mi vida. Ese show se convirtió en mi segunda casa, un lugar donde mis sueños y sacrificios finalmente encontraron su recompensa.”



Eres famosas por cubrir las alfombras rojas de diferentes premios y eventos, ¿En cuales has estado? ¿Cuál te falta y te gustaría estar?

He estado cubriendo numerosas alfombras rojas como Premio lo nuestro, Premios juventud, Latin Grammy, Grammy Americano, Met Gala, Oscars, Mtv, los Tony Awards, creo que solo me faltan los Sag Awards. Me gustaría volver a cubrir los Oscars creo que esa experiencia es única

Eres amante al glamor, apreciación estética y estilo, ¿Alguien te asesora a la hora de vestir y usar accesorios?

“En cuanto a mi estilo personal, soy una apasionada de la moda y no temo arriesgarme. Me gusta jugar con colores y estilos, creando outfits que reflejen mi personalidad. confío en mi instinto; no tengo complejos a la hora de vestirme. Siempre estoy atenta a las nuevas tendencias y disfruto inventar y reinventar mi guardarropa. También disfruto creando looks que me hagan sentir cómoda y empoderada. Me encanta verme sexy, pero siempre con elegancia y sin caer en lo vulgar. Para mí, la moda es una forma de expresión y un reflejo de mi confianza.” También es mi forma de comunicarme y celebrar mi autenticidad.”

Estás nominada a los “Premios Soberano”, Cuéntame cómo te sentiste con la nominación.

“Estoy profundamente emocionada de estar nominada a unos premios tan importantes en mi país, Premio Soberano en la República Dominicana. Esta es mi primera vez y lo recibo con mucha humildad. No sabía que estaba nominada hasta que Clarissa Molina me llamó para darme la noticia, y no puedo describir la alegría que sentí. es el resultado de años de trabajo, y el empeño que he puesto en mi carrera a lo largo de mi carrera en los medios de comunicación. Esta nominación es algo que siempre he anhelado, y es un gran alago que me impulsa a seguir dando lo mejor de mí. ¡Emocionada! Finalmente, después de 20 años en esta industria, este momento me recuerda que, en la vida, las recompensas llegan cuando menos lo esperamos.” Una nominación que representa el esfuerzo y la dedicación que he invertido en mi carrera.

Si los Premios Soberano te piden incluir una categoría nueva, ¿cuál sería?

Yo pondría una categoría de comunicadores solo con trayectoria establecida y que no han sido nunca nominados y pondría otra categoría separada para los nuevos talentos, inspirándolos y motivándonls a que sigan alcanzando metas.

He visto que te gusta el arte culinario y en esto envuelves mucho a tu esposo, ¿ Quién es mejor en preparar alimentos? ¿Quién toma la iniciativa?

Steve sabe cocinar mejor que yo, su padre era un chef y el aprendió mucho de su padre COMIDA GOURMET. YO SOY MAS DE COMER PESCADO TRUCHA, LUBINA CHILENA, Y POR SUPUESTO PARGO ROJO Y POR SUPUESTO LA LANGOSTA, Y CAMARONES

¿Con cuál personaje histórico ó bíblico te identificas y crees tener afinidad?

“Mi personaje bíblico es, sin duda, la fuerza de Dios en mi vida. Tengo una conexión muy especial con Él, basada en el respeto y el temor que le tengo, lo que me impulsa a actuar con bondad hacia los demás. En mis momentos más difíciles, cuando sentí que estaba en mi punto más bajo, Dios jamás me abandonó. Enfrenté pérdidas dolorosas, como la muerte de varios familiares, que marcaron profundamente mi corazón. Sin embargo, fue en esos momentos de tristeza que experimenté su poder, levantándome con más fuerzas y renovando mi esperanza. A través de cada prueba, he aprendido que su amor es un refugio y que, con Él a mi lado, no hay desafío que no pueda superar. Esta convicción me empodera y me inspira a seguir adelante, con fe y gratitud.” y también a ser una mejor persona cada día.”