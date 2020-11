Hector Atreyu Ruiz, de las calles a la cima de Hollywood

Esta es la historia de un soñador que alguna vez fue conocido como 'Héctor el coleccionista de latas' y que ahora persigue el sueño de la gran pantalla de Hollywood.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Hijo de inmigrantes, que se conocieron en una maquiladora, Héctor Atreyu Ruiz es un actor nacido en Estados Unidos de origen indio tarahumara, mexicano y español. De temprana edad hasta la juventud creció en las esquinas contaminadas por las pandillas del centro sur de Los Ángeles, vendiendo naranjas / frutas de puerta en puerta y recolectando latas / botellas reciclables con su madre, así como cargando comestibles para extraños en el estacionamiento de un supermercado. Posteriormente, sus compañeros de clase lo humillaron y lo consideraron: “Héctor el coleccionista de latas”. Cuando era menor de edad, para escapar de la burla, falsificó un permiso de trabajo y fue contratado en un McDonald’s local.

La pobreza perpetua y el desplazamiento laboral de su padre, que solo hablaba español, obligaron a Héctor a convertirse en el jefe de familia mientras estaba en la escuela secundaria. Siguieron trabajos extraños: conductor de montacargas, cajero, almacenista de congeladores, encargado de carritos de compras, empacador de comestibles, impresor de turno de noche y un narcotraficante condecorado. Las pandillas y la actividad delictiva influyeron en sus intentos de llevar una vida recta y estrecha; esto lo llevó al encarcelamiento.

Antes de llamar a la puerta de Hollywood, las representaciones teatrales de Héctor en Londres, París y el legendario Festival Fringe de Edimburgo de Escocia le valieron elogios de la crítica.

¿Cuándo no eres actor a qué te dedicas?

– Cuando no actuó soy tutor de estudiantes marginados y económicamente desfavorecidos en el mismo colegio comunitario que cambió mi vida.

¿Cuándo crees que llegó tu “wake up call” para salir de ese mundo?

– Creo que cuando fui liberado por última vez, mientras salía, un guardia de la cárcel silbó sarcásticamente: “Nos vemos la semana que viene”. Creo que esto me impulsó a inscribirme en un colegio comunitario, donde me encontró luchando con una espada en el escenario de un teatro en ‘Much Ado About Nothing’ de Shakespeare.

¿Después… qué paso?

– Luego me transfirió a la Universidad del Sur de California [USC], y me gradué con honores [cum laude] , y recibí mi forma de Oscar: el notable premio Jack Nicholson al mejor actor.

Hablemos del “Día de las Carpas”

– “Día de las Carpas” es una película que aborda los problemas difíciles de los hijos de immigrants en los EE.UU., Pero con un toque alegre y edificante captura tanto al público joven como al mayor.

¿Cuál es la trama.. adelantadnos un poco?

– En la película, después de una redada de inmigración en su edificio de apartamentos, Jonathan y sus amigos ayudan a una niña indocumentada a reunirse con su familia. Se embarcan en una divertida aventura sin saber que su nueva amiga tiene un secreto mágico que impactará sus vidas para siempre.