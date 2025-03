HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 26 DE MARZO

Por Ignacio Teodoro

El crecimiento personal comienza cuando sales de tu zona de confort. Atrévete a dar el paso, aunque no veas el camino completo.

Consulta tu afirmación del día y horóscopo del miercoles 26 de marzo

Afirmaci ó n del d í a:

“Tengo el coraje de avanzar con confianza hacia lo desconocido.”

Dentro de ti hoy hace un día soleado y sin nubes. Una brisa suave te refresca los nervios y te relaja mucho. Vas a tener que tomar una decisión importante en poco tiempo, pero este estado anímico te ayudará a pensar con rapidez.

Tendrás la imperiosa necesidad de romper con completo con la rutina diaria de la familia y el trabajo, pero eso no implica que no cuentes con tu pareja para estos planes. Recuperarás sensaciones muy interesantes de un pasado no tan lejano.

La imaginación para buscar recursos te será muy útil a partir de hoy para afrontar los ajustes económicos derivados de un gasto imprevisto, precisamente en estas fechas de fin de mes. Comenzarás a pensar en el ahorro.

Normalmente, eres una persona bastante creativa, capaz de encontrar soluciones originales a los problemas que se te van presentado. Sin embargo, es posible que ahora no tengas la claridad de ideas necesaria; no estarás demasiado inspirado.

Si en los próximos días tienes que firmar algún contrato, pon especial atención a la letra pequeña, a los detalles que aparentemente son insignificantes pero que, a la larga, son fundamentales. Que no tengas que lamentarte después.

La buena memoria va a ser hoy imprescindible para salir de una situación complicada que no va sino a lanzarte después a la fama. El mal hacer de tu compañero sentimental no va a afectarte en absoluto; hoy estás pendiente de otras cosas.

Deberás acostumbrarte al ritmo de trabajo de tu nuevo cargo; aunque aun puede ser pronto, ya te están pidiendo resultados. Tendrás que estar a la altura de tus ambiciones profesionales y adaptarte a la realidad laboral que te has propuesto.

Recuperarás el optimismo, las ganas de enfrentarte a la vida con vigor y valentía, dando la cara y apretando los dientes. Esta nueva actitud puede abrirte nuevos caminos, nuevas oportunidades que hasta hace poco te parecían irrealizables.

Controversia y contradicción. Hoy no vas a entender nada de nada. Todo parecerá ponerse en tu contra, no a propósito sino por casualidad. Muchos detalles de tu pareja te van a hacer reflexionar, pero no trates temas peliagudos con ella hoy, no es un buen día.

Te esmerarás por hacer las cosas lo mejor que puedas; los demás sabrán apreciarlo y te felicitarán por ello. Pero ¿no te parece que estás descuidando otros aspectos de tu vida, como por ejemplo el amor? El trabajo no lo es todo, date un respiro.

Tengas o no pareja, el amor se convierte en el eje central de todos tus movimientos en el día de hoy y en función del mismo dirigirás tus operaciones. El resultado: un día divertido y lleno de emociones.

Enhorabuena, estás en el camino correcto: una combinación de suerte y buen hacer han logrado que las cosas te salgan, por fin, bien. No te desvíes de esta senda, la fortuna no siempre va a estar de tu parte: sé constante.