Por: Ignacio Teodoro

Abre los ojos a lo inesperado. Las sorpresas del día pueden convertirse en regalos si las recibes sin expectativas y con una sonrisa.

Consulte tu afirmación del día y horóscopo del sábado 24 de mayo.

Afirmación del día:

“Recibo con alegría todas las sorpresas que me trae el universo.”

Si has perdido últimamente tu tono vital, hoy te sentirás muy reconfortado. Recuperarás las ganas de salir a divertirte y volverás a ser la alegría de todas las reuniones. Disfrutarás a tope rodeado de familiares y amigos.

Situaciones inesperadas en la familia harán de tu persona la ideal para sacar ese talante diplomático que te caracteriza y con la mejor de tus sonrisas, esquivar una situación que puede ser embarazosa para mucha gente. Saldrás muy reforzado de la situación.

Te verás obligado a tomar una decisión imprevista y la basarás en criterios muy razonables, frente a las opiniones más acaloradas de otros. No es un momento en el que puedas permitirte el lujo de equivocarte.

Tienes un buen día a la vista, y con un poco de paciencia conseguirás lo que quieras. Pueden brindarte una muy buena oportunidad para cambiar de ocupación, pero otras cuestiones pesarán más que el dinero.

Disfrutarás de muchos momentos de tranquilidad y tiempo libre en el trabajo; trata de aprovechar para sacar temas pendientes o atrasados. Una persona de tu entorno profesional puede ponerte las cosas difíciles a nivel personal. Lo superarás.

Te costará darle rienda suelta a la imaginación y dejar sueltas todas las ideas de tu cabeza para que interactúen. No tengas tanto miedo a las opiniones de los demás y actúa de acuerdo a tus necesidades, siempre que no invadas la libertad de los otros.

Si has cambiado recientemente de lugar de trabajo, encontrarás complicado hacer nuevos amigos allí. A pesar de ser una persona sociable, en estos días te encuentras con un ambiente muy revuelto, pero que pasará pronto.

Determinados conflictos sociales, aunque no vayan directamente contigo, llegarán a tocarte el corazón y es posible que por amistad o simple convencimiento te encuentres ahora metido en una lucha idealista.

Los asuntos de familia pueden resultar hoy enturbiados por cuestiones de dinero. Las relaciones entre los distintos miembros que la formáis se van a ver afectadas por la marcha del bolsillo que os mantiene a todos.

No te convendrá hoy meterte en asuntos que no son los tuyos, por muy claro que lo veas. Las cosas no son a veces tan claras como parecen y sólo conseguirás complicarte la vida.

Inicias una nueva etapa en lo sentimental, que te sacará del aislamiento al que has estado sometido, y te mantendrá muy activo hasta finales de mes. Volverás a salir y prestarás más atención a la vida social y a las cosas de los amigos.

El contacto con la Naturaleza será tu salva de salvación este fin de semana. Si te quedas en casa, acabarás por imbuirte del espíritu de trabajo que te caracteriza y no disfrutarás del tiempo libre. Mucho mejor si además haces algo de ejercicio.