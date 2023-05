IA cambiará la forma en que trabajamos

“Los Latinos en US delegarían la mayor cantidad de trabajo posible a AI para reducir su carga de trabajo”

Nueva York — A principios de este año, Microsoft Corp. presentó Microsoft 365 Copilot, que traerá nuevas y poderosas capacidades de IA generativa a aplicaciones que millones de personas usan todos los días como Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Microsoft Teams y más. Este martes, la compañía anunció que está ampliando el acceso a la vista previa de Microsoft 365 Copilot e introduciendo nuevas características. La compañía también publicó nuevos datos e información de su informe Índice de Tendencias Laborales 2023: «¿La IA solucionará el trabajo?»

Los datos muestran que el ritmo de trabajo se ha acelerado más rápido de lo que los humanos pueden seguir, y está afectando la innovación. La IA de próxima generación aligerará el peso del trabajo. Las organizaciones que se muevan primero para adoptar la IA romperán el ciclo, aumentando la creatividad y la productividad para todos.

«Esta nueva generación de IA eliminará la monotonía del trabajo y dará rienda suelta a la creatividad», dijo Satya Nadella, presidente y CEO de Microsoft. «Existe una enorme oportunidad para que las herramientas impulsadas por IA ayuden a aliviar la deuda digital, desarrollen aptitudes de IA y empoderen a los empleados».

El informe comparte tres ideas clave para los líderes empresariales a medida que buscan comprender y adoptar responsablemente la IA para su organización. Estas son las estadísticas especialmente en los Latinos en Estados Unidos.

En el estudio de este año, los trabajadores latinos muestran más probabilidades que el promedio mundial quienes dicen que delegarían la mayor cantidad de trabajo posible a AI para reducir su carga de trabajo. Una hipótesis podría ser que estos trabajadores estén más dispuestos a delegar en AI en un esfuerzo por equilibrar mejor el trabajo y la vida. Sin embargo, esta es solo una hipótesis, y se necesitaría más estudio para determinar si de hecho existe una correlación con estos puntos de datos”. Colette Stallbaumer, Gerente General, Microsoft 365 y Futuro del Trabajo

La deuda digital nos cuesta innovación

Todos tenemos una deuda digital: el volumen de datos, correos electrónicos y chats ha rebasado nuestra capacidad de procesarlos todos. Cada minuto dedicado a gestionar esa deuda digital es un minuto que se deja de dedicar al trabajo creativo. En un mundo donde la creatividad es la nueva productividad, la deuda digital es más que un inconveniente: está afectado los negocios.

Cuando el 62% de los empleados responden que dedican demasiado tiempo a buscar información, comunicarse y coordinarse, tienen menos tiempo para la reflexión, la creación y la colaboración social. Casi dos de cada tres personas afirman que no tienen tiempo ni energía suficiente para hacer su trabajo. Y esos mismos empleados son 3.5 veces más propensos a tener dificultades con la innovación y las ideas estratégicas.

· El 59 % de los trabajadores latinos dicen que han tenido problemas para tener suficiente tiempo y energía para hacer su trabajo (frente al 50 % de los trabajadores estadounidenses).

· El 64 % de los trabajadores latinos están de acuerdo en que no tienen suficiente concentración ininterrumpida durante su jornada laboral (frente al 61 % de los trabajadores estadounidenses).

Surge una nueva alianza entre la IA y los empleados

Una de las narrativas predominantes en torno a la IA es la noción de que los empleados temen que los sustituirá en el trabajo. Mientras que el 49% de nuestros participantes expresaron ciertas inquietudes respecto a la seguridad de su empleo, un impresionante 70% seguiría optando por delegar la mayor cantidad posible de trabajo a la IA para reducir su carga de trabajo. En pocas palabras: los empleados saben lo que significa para ellos, y la promesa de alivio supera la amenaza. Vislumbran usar IA no solo para tareas administrativas, sino también para trabajo analítico y creativo.

Ese es un punto en que los empleados y los lideres coinciden. Nuestros datos muestran que los gerentes son el doble de propensos a decir que desean empoderar a las personas con IA, en vez de reemplazarlas. De hecho, reducir la nómina era la última opción en su lista. ¿Sus principales expectativas para la IA? Incrementar la productividad, automatizar las tareas, aumentar el bienestar de los empleados y permitirles enfocarse en el trabajo de impacto.

· Si bien el 53 % de los trabajadores latinos dicen que les preocupa que la IA reemplace sus trabajos, aún más, el 76 %, delegaría la mayor cantidad de trabajo posible a la IA para reducir sus cargas de trabajo (vs. 39 % y 59 %, respectivamente, para los EE. UU. trabajadores).

· 8 de cada 10 trabajadores latinos se sentirían cómodos usando IA no solo para tareas administrativas (81 %) sino también para trabajo analítico (81 %) e incluso aspectos creativos de su función (79 %) (vs. 39 % y 59 % respectivamente para los trabajadores estadounidenses).

Cada empleado necesita una aptitud de IA

La IA presenta un modelo de interacción completamente nuevo entre los humanos y las computadoras, y pronto no podremos considerar trabajar sin ella. Un cambio de plataforma así de grande requerirá nuevas habilidades: desde diseñar indicaciones hasta reinventar los flujos de trabajo con IA. El 82% de los líderes anticipan que los empleados necesitarán nuevas habilidades en la era de la IA, ya que estamos observando un incremento anual del 79% en el número de ofertas de empleo en LinkedIn en EUA que mencionan “GPT” o “GAI” (inteligencia artificial generativa).

Los empleados están preparados para esta nueva aptitud —aprender habilidades nuevas es la actividad número 1 que desearían llevar a cabo si tuvieran más tiempo y energía—. Los líderes sienten lo mismo: aprender nuevas habilidades también es lo primero que les gustaría que sus empleados hicieran con más tiempo y energía.

· El 80 % de los líderes latinos dicen que los empleados que contraten necesitarán nuevas habilidades para estar preparados para el crecimiento de la IA (frente al 82 % de los líderes estadounidenses).

· El 66 % de los trabajadores latinos dicen que actualmente no tienen las capacidades adecuadas para realizar su trabajo (frente al 82 % de los líderes estadounidenses).