CARMEN VILLALOBOS ¡Les pone sabor y picante a tus noches!

La actriz colombiana vuelve como la presentadora de “Top Chef VIP”, la competencia #1 de cocina más caliente de la tv en su segunda temporada.

Nueva York – Acaba de empezar Top Chef VIP, la cocina más famosa de la TV hispana para su nueva edición que es conducida una vez más por la bella actriz colombiana, Carmen Villalobos.

Para esta temporada serán 20 las personalidades que también pondrán a prueba sus habilidades en la cocina para conquistar el paladar de los reconocidos chefs Antonio de Livier, Adria Marina Montaño y Juan Manuel Barrientos, que regresan como jueces para evaluar el desempeño y esfuerzo de los concursantes para encontrar al ganador de los $100.000 y el codiciado título.

Top Chef VIP contará con el regreso de Carmen Villalobos como conductora de la exitosa competencia. Villalobos es una de las personalidades más versátiles del mundo del entretenimiento que ha brillado como actriz y presentadora de especiales. Con más de 20 millones de seguidores en Instagram y más de 15 millones en Tik Tok, la estrella oriunda de Barranquilla, Colombia cuenta con una extraordinaria trayectoria artística que incluye exitosas series televisivas y su participación como conductora de especiales para la cadena, entre otros.

Esta semana tuvimos el placer de hablar con Carmen y esto nos contó acerca de la competencia que está que quema…

¿Cómo te sientes al volver a tu casa Telemundo y a la segunda temporada de Top Chef VIP?

-Feliz, emocionada y ambiciosa. Si te soy honesta no veía la hora de estar aquí. Feliz por todo lo que hemos vivido.

Hablemos de los participantes, y es que hay unos muy polémicos y que ya los hemos visto tirando candela

-Así es, hay de todo. Actrices, influencers, cantantes, comediantes. Em Top Chef VIP hay para todos los gustos y todas las edades (risas).

Hablemos de los jurados y de esa mancuerna que han logrado entre ustedes 4

-Honestamente sí, nos llevamos muy bien desde la primera temporada. Juan Ma, es un tipazo y un excelente profesional. A veces, los participantes dicen que es el más exigente. Toño, es el rockstar. El que les hace bromas, el que vemos bailando siempre. Adria, la niña del jurado que no por ser mujer es menos exigente. Yo creo que ella podría competir con Juan Ma por el más estricto.

¿Carmen, tú cocinas o te cocinan?

-Honestamente me cocinan (risas). Estoy dándole y ahí vamos. Aquí yo vengo a trabajar y no tengo cocina, pero créeme que trato.

¿Qué es lo que más te gusta comer?

-Siempre lo he dicho: yo nunca le digo que no a una arepita con queso y mantequilla de mi mamá. Como buena costeña me encanta el arroz con coco, el pescado frito, el plátano pícaro, la comida costeña me encanta. Toda la comida frita. La carimañola y la arepa e huevo.

¿Qué tendrá de nuevo esta temporada?

-Más participantes. Antes eran 16 y ahora son 20. Tenemos más viajes a nivel internacionales. Muchos más capítulos. Todo se va a centrar en la gastronomía del país que visitemos. Hay más retos y más cosas por descubrir. Aunque estrenamos hace poco ya hay unos de los participantes que entraron sin saber nada y ahora ya están en un nivel superior.

¿Todos te conocimos como actriz, cuándo vuelves a actuar?

-La gente me dice mucho eso por redes sociales, pero ¿sabes? Entre el tiempo en que terminé de grabar “Hasta que la Plata nos Separé y Top Chef VIP” solo ha pasado un año. Pareciera más, pero no. Estoy esperando un proyecto que me rete, pero si sale una serie sería la más feliz. Como sabes, mi pasión es actuar.