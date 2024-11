Johnny Depp participará en el Festival de Cine Europeo en Sevilla

El actor, director, productor de cine y músico estadounidense Johnny Depp estará tres días en Sevilla (sur de España) para participar en el Festival de Cine Europeo, con su segunda película como director, ‘Modi, Three Days on the Wing of Madness’.

Según informaron a EFE fuentes del festival, el protagonista de la serie de películas de ‘Pirates of the Caribbean’, entre otras, llegará a Sevilla tras su paso por el festival de San Sebastián, también en España, para presentar el citado largometraje, en el que aborda la vida del artista bohemio Amedeo Modigliani, conocido como Modi por sus amigos.

En Sevilla participará en dos actos relacionados con el filme y tendrá tiempo para hacer turismo por la ciudad, una de las más visitadas de España.

Está previsto que llegue a la sureña ciudad española el próximo viernes 8, si bien será el sábado 9 cuando ofrecerá la rueda de prensa sobre la película, junto a la protagonista, Antonia Desplat, hija del mítico compositor francés Alexandre Michel Gérard Desplat, ganador de dos Óscar por sus bandas sonoras para ‘The Grand Budapest Hotel’ y ‘The Shape of Water’.

La puesta de largo de la cinta tendrá lugar más tarde en el Cartuja Center Cite, un espacio multiusos de la ciudad, y allí sus fans podrán ver de cerca al actor.

Su agenda finaliza ese día con la proyección de la cinta, y el domingo se despedirá de la ciudad.

El protagonista de películas icónicas como ‘Edward Scissorhands’ y ‘Fear and Loathing in Las Vegas’ se encuentra promocionando una película escrita por Jerzy Kromolowski y Mary Kromolowski, en la que Riccardo Scamarcio da vida a Modi.

En estos días, el actor y director fue también noticia por el anuncio por parte de la productora Lionsgate de la cuarta colaboración de Johnny Depp con la española Penélope Cruz.

Tras compartir escenas en ‘Blow’ , ‘Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides’ y ‘Murder on the Orient Express’, la pareja artística protagonizará el ‘thriller’ ‘Day drinker’, dirigido por Marc Webb y ambientado en un crucero.

EFE

